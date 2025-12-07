المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات العثور على جـ.ـثة فتاة مقسمة لأجزاء في منطقة منشية التحرير التابعة لـ منطقة عين شمس.

العثور على جثة فتاة مقطعة في عين شمس

حيث أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلي أن الفتاة إفريقية وكانت في حالة سكر وقابلت المتهم في الشارع ثم اصطحبها إلى منزلها لإقامة علاقة معها إلا أنها قامت بالصراخ في منزله وحاول تهدئتها وحينما فشل قام بطعنها ثم فصل جسدها وألقاها في مناطق العثور عليها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم عين شرطة عين شمس تضمن ورود بلاغ بالعثور على أشلاء أدمية في منطقة منشية التحرير وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على قدمين لـ فتاة وبالقرب منها باقي أشلاء الجسد في مكان آخر وجرى نقل الأشلاء لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وبإجراء التحريات اللازمة توصلت أجهزة أمن القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة لهوية المتهم وجاري تحديد خطوط السير وضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.