مصرع تلميذ أسفل عجلات سيارة أمام منزله بقنا

لقى تلميذ مصرعه أسفل عجلات سيارة أثناء تواجده أمام منزله في قرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع تلميذ أسفل عجلات سيارة أثناء مروره أمام منزله بقرية حجازة التابعة لمركز قوص.

وتبين مصرع محمد.ر، 8 أعوام، أسفل عجلات سيارة صدمته، أثناء تواجده أمام منزله بقرية حجازة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل جثة التلميذ إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.