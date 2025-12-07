قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصرع تلميذ أسفل عجلات سيارة أمام منزله بقنا

يوسف رجب

لقى تلميذ مصرعه أسفل عجلات سيارة أثناء تواجده أمام منزله في قرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع تلميذ أسفل عجلات سيارة أثناء مروره أمام منزله بقرية حجازة التابعة لمركز قوص.

وتبين مصرع محمد.ر، 8 أعوام، أسفل عجلات سيارة صدمته، أثناء تواجده أمام منزله بقرية حجازة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل جثة التلميذ إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

