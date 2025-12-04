قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
من سجون حماس إلى العمالة لإسرائيل.. السجل الأسود لـ ياسر أبو شباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ قنا يستقبل فرقة"أناكوندا"بعد فوزها بدرع التميز فى مهرجان كينيا الدولي للمسرح

فرقة أناكوندا
فرقة أناكوندا
يوسف رجب

استقبل الدكتور خالدعبدالحليم، محافظ قنا، أعضاء فرقة "أناكوندا" للعروض المسرحية، وذلك عقب تتويجهم بدرع التميز في مهرجان كينيا الدولي للمسرح، إثر مشاركتهم بالعرض المصري "رجعة بلا روح" الذي حقق نجاحا واسعا ونال إعجاب الجمهور في دولة كينيا.

وضم الوفد أبطال العرض المسرحي، وهم عبد الرحمن عطا مدير الفرقة، والمخرج والمؤلف محمد موسى، ومدحت محمد، ومحمد سيد، وخالد علي، وإبراهيم صابر، وكارم عطا، وعبد الرحيم عطا، وإيمان متولي.

وأعرب محافظ قنا، عن تقديره لما قدمته الفرقة من عمل مسرحي متميز، مثمنا تمثيلها المشرف للمحافظة في المحافل الدولية، وما حققته من إنجاز يضاف إلى رصيد الحركة الثقافية والفنية بقنا.

وأكد محافظ قنا، أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه المسرح في نشر الوعي المجتمعي وتقديم رسائل إيجابية تعالج القضايا المختلفة بأساليب مبتكرة تصل إلى فئات متعددة من الجمهور.

وعبر عبد الرحمن عطا، مدير الفرقة، عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ قنا على دعمه المستمر للفرقة، مشيدًا بجهوده في تعزيز الحركة المسرحية وتنشيط الأنشطة الثقافية والفنية داخل المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الأعمال المقدمة ويحفز فريق العمل على مواصلة تقديم عروض ذات جودة عالية ترضي تطلعات الجمهور.

وأهدى أعضاء فرقة "أناكوندا"، محافظ قنا درع الفرقة، إلى جانب ألبوم مصوّر يوثق رحلتهم إلى كينيا خلال مشاركتهم في المهرجان، وذلك تقديرًا لدعمه المتواصل ومساندته للمشروعات والفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظة.

قنا أناكوندا مهرجان كينيا الدولي للمسرح رجعة بلا روح أخبار قنا كينيا

