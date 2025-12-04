محافظ قنا يستقبل فرقة"أناكوندا"بعد فوزها بدرع التميز فى مهرجان كينيا الدولي للمسرح

استقبل الدكتور خالدعبدالحليم، محافظ قنا، أعضاء فرقة "أناكوندا" للعروض المسرحية، وذلك عقب تتويجهم بدرع التميز في مهرجان كينيا الدولي للمسرح، إثر مشاركتهم بالعرض المصري "رجعة بلا روح" الذي حقق نجاحا واسعا ونال إعجاب الجمهور في دولة كينيا.

وضم الوفد أبطال العرض المسرحي، وهم عبد الرحمن عطا مدير الفرقة، والمخرج والمؤلف محمد موسى، ومدحت محمد، ومحمد سيد، وخالد علي، وإبراهيم صابر، وكارم عطا، وعبد الرحيم عطا، وإيمان متولي.

وأعرب محافظ قنا، عن تقديره لما قدمته الفرقة من عمل مسرحي متميز، مثمنا تمثيلها المشرف للمحافظة في المحافل الدولية، وما حققته من إنجاز يضاف إلى رصيد الحركة الثقافية والفنية بقنا.

وأكد محافظ قنا، أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه المسرح في نشر الوعي المجتمعي وتقديم رسائل إيجابية تعالج القضايا المختلفة بأساليب مبتكرة تصل إلى فئات متعددة من الجمهور.

وعبر عبد الرحمن عطا، مدير الفرقة، عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ قنا على دعمه المستمر للفرقة، مشيدًا بجهوده في تعزيز الحركة المسرحية وتنشيط الأنشطة الثقافية والفنية داخل المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الأعمال المقدمة ويحفز فريق العمل على مواصلة تقديم عروض ذات جودة عالية ترضي تطلعات الجمهور.

وأهدى أعضاء فرقة "أناكوندا"، محافظ قنا درع الفرقة، إلى جانب ألبوم مصوّر يوثق رحلتهم إلى كينيا خلال مشاركتهم في المهرجان، وذلك تقديرًا لدعمه المتواصل ومساندته للمشروعات والفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظة.