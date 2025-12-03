قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
محافظات

محافظ قنا يتفقد مقار اللجان الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب

انتخابات قنا
يوسف رجب

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من مقار اللجان الانتخابية في أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء وإعادة الاقتراع في دوائر المحافظة.

واطمئن المحافظ، خلال الجولة، على سير العملية الانتخابية وانتظام العمل داخل اللجان وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

وشملت الجولة زيارة مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الحميدات بمدينة قنا، وقد رافقه هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وحرص محافظ قنا، خلال جولته على متابعة إجراءات التأمين وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين، موجهاً بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر، مؤكداً أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات حق دستوري وواجب وطنى.

وتابع عبدالحليم، تواجد رؤساء اللجان والمشرفين والقضاة داخل المقار الانتخابية، مشيداً بحسن التنظيم والتعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية، من قوات التأمين، والعاملين بالإدارات المحلية، والتعليمية، والصحية، وهو ما يعكس روح المسؤولية والحرص المشترك على إنجاح العملية الانتخابية.

كما تابع محافظ قنا، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، عمليه فتح اللجان، مؤكداً أن الغرفة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن واللجنة العليا للانتخابات لرصد أي خروقات، والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انسيابية العمل داخل جميع اللجان دون معوقات.

وأشاد محافظ قنا، بالإقبال المتزايد من المواطنين على صناديق الاقتراع خلال الساعات الأولى من اليوم الأول، مثمناً وعي أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، بما يعكس انتماءهم الوطني وإدراكهم لأهمية دورهم في دعم مسيرة الديمقراطية والتنمية.


قنا اللجان الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات المشاركة الإيجابية العملية الانتخابية صناديق الاقتراع

