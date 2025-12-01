قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
محافظات

محافظ قنا يناقش آليات نقل المركز التكنولوجي بمدينة الوقف

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، آليات نقل المركز التكنولوجي بمدينة الوقف إلى مقر الوحدة المحلية الجديد، بما يضمن رفع كفاءة منظومة الخدمات الأساسية وتطوير بيئة العمل الإدارى داخل المركز.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام،٠ السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وأحمد يوسف، مدير مركز المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وهلال زكى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتضمن الاجتماع، استعراض خطوات نقل المركز التكنولوجي إلى مقره الجديد، ومتابعة إجراءات اعتماد المقر تمهيدًا لبدء أعمال طرح إنشاء المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية الجديد لمركز ومدينة الوقف، إضافة إلى مراجعة المخططات والرسومات الفنية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير.

كما تناول الاجتماع موقف المجمعات الخدمية الحكومية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتشمل مجمع قرية المراشدة بمركز الوقف، ومجمع قرية أبودياب غرب بمركز دشنا، ومجمع حجازة قبلي، ومجمع خزام بمركز قوص، حيث تم استعراض نسب الإنجاز وآليات تشغيل هذه المجمعات لضمان تقديم خدمات سريعة ومتكاملة للمواطنين.

وكلف محافظ قنا، مسئولي المركز التكنولوجي بإعداد ملف تعريفي متكامل لكل مجمع خدمي من المجمعات الأربعة، يوضح طبيعة الخدمات وآليات تقديمها، بما ينعكس على تطوير العمل الإداري، تحقيقًا لأهداف الدولة في التحول الرقمي وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، الرامية إلى بناء جهاز إداري حديث وفعّال يقوم على الشفافية والكفاءة ورفع مستوى الخدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، أن المراكز التكنولوجية في مدن ومراكز المحافظة تستهدف تفعيل منظومة الشباك الواحد، من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وميكنة الإجراءات وتطوير البنية الرقمية بما يسهم في تحسين الأداء وتيسير الخدمات، إلى جانب رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم للتعامل مع الجمهور بشكل يليق.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا، بعقد اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل داخل كل مجمع خدمي، ومراجعة مدى جاهزية المقرات من حيث الأجهزة وأنظمة التشغيل، بالإضافة إلى إعداد ملف كامل يتضمن الخدمات المقدمة داخل كل مجمع، بما يضمن تشغيلًا فعّالًا يلبي احتياجات المواطنين.

قنا المركز التكنولوجي مدينة الوقف الخدمات الأساسية مبادرة حياة كريمة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

البورصة المصرية

وسط ضغوط بيعية أجنبية.. هبوط محدود في أولى جلسات ديسمبر بالبورصة المصرية

وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية الإفتتاحية للنسخة الرابعة من قمة عمان للهيدروجين الأخضر

وزير البترول: مصر تسعى لتوفير حوافز جاذبة للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر

سعر الدولار

انخفض.. تعرف على سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان و700 كجم دواجن مجهولة المصدر بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

حقيقة علاقة حسام حبيب وشيراز

بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

