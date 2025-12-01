محافظ قنا يناقش آليات نقل المركز التكنولوجي بمدينة الوقف

بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، آليات نقل المركز التكنولوجي بمدينة الوقف إلى مقر الوحدة المحلية الجديد، بما يضمن رفع كفاءة منظومة الخدمات الأساسية وتطوير بيئة العمل الإدارى داخل المركز.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام،٠ السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وأحمد يوسف، مدير مركز المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وهلال زكى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتضمن الاجتماع، استعراض خطوات نقل المركز التكنولوجي إلى مقره الجديد، ومتابعة إجراءات اعتماد المقر تمهيدًا لبدء أعمال طرح إنشاء المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية الجديد لمركز ومدينة الوقف، إضافة إلى مراجعة المخططات والرسومات الفنية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير.

كما تناول الاجتماع موقف المجمعات الخدمية الحكومية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتشمل مجمع قرية المراشدة بمركز الوقف، ومجمع قرية أبودياب غرب بمركز دشنا، ومجمع حجازة قبلي، ومجمع خزام بمركز قوص، حيث تم استعراض نسب الإنجاز وآليات تشغيل هذه المجمعات لضمان تقديم خدمات سريعة ومتكاملة للمواطنين.

وكلف محافظ قنا، مسئولي المركز التكنولوجي بإعداد ملف تعريفي متكامل لكل مجمع خدمي من المجمعات الأربعة، يوضح طبيعة الخدمات وآليات تقديمها، بما ينعكس على تطوير العمل الإداري، تحقيقًا لأهداف الدولة في التحول الرقمي وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، الرامية إلى بناء جهاز إداري حديث وفعّال يقوم على الشفافية والكفاءة ورفع مستوى الخدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، أن المراكز التكنولوجية في مدن ومراكز المحافظة تستهدف تفعيل منظومة الشباك الواحد، من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وميكنة الإجراءات وتطوير البنية الرقمية بما يسهم في تحسين الأداء وتيسير الخدمات، إلى جانب رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم للتعامل مع الجمهور بشكل يليق.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا، بعقد اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل داخل كل مجمع خدمي، ومراجعة مدى جاهزية المقرات من حيث الأجهزة وأنظمة التشغيل، بالإضافة إلى إعداد ملف كامل يتضمن الخدمات المقدمة داخل كل مجمع، بما يضمن تشغيلًا فعّالًا يلبي احتياجات المواطنين.