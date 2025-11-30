عن طريق الخطأ.. ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجة شقيقه بطلق ناري في قنا

تمكنت قوة أمنية في قنا من ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجة شقيقه بطلق ناري خلال مشاجرة في منطقة المعنا شرق مدينة قنا.

وتبين أن المتهم أطلق رصاصة بالخطأ خلال مشاجرة مع الجيران، إلا أن الرصاصة استقرت في جسد المجني عليها عن طريق الخطأ، فوقعت على الأرض جثة هامدة.

وحرر محضر بالضبط، وجرى إحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله والسلاح المستخدم في الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع ربة منزل في منطقة المعنا بطلق ناري على يد شقيق زوجها.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام؛ لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من المعلومات الأولية، أن شقيق زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث أطلق عيارا ناريا بطريق الخطأ خلال مشاجرة مع آخر، نتج عنه مصرع شقيقته في الحال.