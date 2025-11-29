قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 6 أشخاص في سقوط سيارة بحفرة بـ أسوان
بلد تحت النار.. «اليمني» يكشف مستقبل الأزمة السياسية فى السودان
أمريكا.. تعليق الرحلات المغادرة لمطار فيلادلفيا الدولي بسبب قنبلة
إبراهيم عبدالخالق : مواجهة كايزر تشيفز ستكون صعبة على الزمالك
محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا| مصرع شابين فى تصادم بالصحراوى..ماس كهربائى ينهى حياة شاب بأبوتشت

حادث تريلا الصحراوى
حادث تريلا الصحراوى
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها إحالة 3 أطباء بوحدات صحية بأبوتشت للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل، مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية، ماس كهربائى ينهى حياة شاب فى قرية القلعية بأبوتشت، مصرع شابين فى حادث تصادم تريلا وربع نقل بالطريق الصحرواى أمام قرية الزوايدة، و أهالى قرية النزلة ببهجورة يحتفلون بالشفاء من الكوليرا وفاءًا لنذر الأجداد للعام85 بلا انقطاع.

لتغيبهم عن العمل.. إحالة 3 أطباء للشئون القانونية بصحة قنا

أجرى الدكتور أحمد حسن فكرى، مدير إدارة أبوتشت الصحية، جولة تفقدية شملت عددًا من الوحدات الصحية للتأكد من الإنضباط الإداري وجودة الخدمات الصحية المقدمة ومعالجة أي سلبيات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، لمديري الإدارات الصحية بإجراء متابعة دقيقة لسير العمل بالوحدات الصحية.

وتابع مدير الإدارة وفريق إشراف الإدارة، سير العمل بوحدة عزبة البوصة حيث تبين تغيب الطبيب البشري عن العمل وتم إحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق، كما تم مراجعة عيادة طب الأسنان ومدي إلتزام  الفريق بمكافحة العدوى، ومدى توافر المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى متابعة الطعوم المختلفة ومدى كفاية المخزون، وكذلك مراجعة عيادة تنظيم الأسرة ومعدلات تردد المرضى.

للعام85 بلا انقطاع.. أهالى قرية بقنا يحتفلون بالشفاء من الكوليرا وفاءًا لنذر الأجداد 

عادة سنوية تأبى أن تنقطع أو تتوقف تنفيذًا لنذر أجدادهم قبل ٨٥ عاما من أيامنا الحالية، حيث يحرص أبناء منطقة النزلة  بقرية الشرقى بهجورة شمال قنا، على الاحتفال بشفاء قريتهم من وباء الكوليرا والطاعون الذى اجتاح الكثير من البلدان المصرية فى ذاك التوقيت، وقضى على الآلاف من المواطنين.

مراسم الاحتفال بهذه المناسبة تبدأ مع حلول منتصف شهر نوفمبر من كل عام، حيث يبدأ أهالى منطقة نزلة الشرقى بهجورة بنجع حمادى، التحضير للجمعة الأخيرة التى تجهز فيها عائلات القرية ما لذ وطاب من أطعمة و الخروج بها على "صوانى" إلى الشوارع، واستضافة كل من يعبر بالمنطقة عقب صلاة الجمعة، تعبيراً عن شكرهم للمولى عز وجل على نعمة الشفاء من الكوليرا والطاعون.
 

مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

لقي شاب مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية الحبيلات الشرقية، التابعة لمركز أبو تشت شمال قنا.

وكانت أجهزة الأمن في قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شاب إثر انقلاب دراجته النارية أمام قرية الحبيلات الشرقية بمركز أبو تشت.

ماس كهربائى ينهى حياة شاب فى قرية القلعية بقنا

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثراً بصعق كهربائى ناتج عن ماس كهرباء أثناء تواجده فى منزله بقرية القلعية التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بصعق كهربائى فى قرية القلعية التابعة لمركز أبوتشت.
تبين مصرع أحمد فؤاد طايع 19 عاما، مقيم بقرية القلعية، متأثرا بصعق نتج عن ماس كهربائى.

التريلا دهست ربع النقل..مصرع شابين فى حادث تصادم سيارتين بصحرواى قنا


لقى شابان مصرعهما فى حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل"تريلا" وأخرى ربع نقل، وقع أمام قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شابين فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل ونقل ثقيل، أمام مفارق قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة.
 

تبرعت بأرض لبناء مسجد .. جهود أمنية مكثفة لكشف غموض جثة عجوز نجع حمادى
 

تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مسنة ملقاة داخل منزلها بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى، بعد الاشتباه فى وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

كما قررت جهات التحقيق استدعاء الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثة السيدة المسنة، لكشف الملابسات والأسباب وراء الوفاة.
 

قنا حادث تصادم تريلا مصرع شابين أبوتشت ماس كهربائى قرية النزلة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025.. التردد والموعد والمكان

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

أول رحلة جيولوجية لطلاب علوم القاهرة الأهلية لاستكشاف التربة والصخور

شراكة نقابية جديدة بين عمال مصر وبلدية بكين

عمال مصر والصين.. شراكة نقابية جديدة تُدشّن خمس سنوات من التعاون

جانب من التكريم

حلوان تتصدر فئة الأفضل بقائمة الجامعات صديقة البيئة

بالصور

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد