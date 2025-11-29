أخبار قنا| مصرع شابين فى تصادم بالصحراوى..ماس كهربائى ينهى حياة شاب بأبوتشت

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها إحالة 3 أطباء بوحدات صحية بأبوتشت للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل، مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية، ماس كهربائى ينهى حياة شاب فى قرية القلعية بأبوتشت، مصرع شابين فى حادث تصادم تريلا وربع نقل بالطريق الصحرواى أمام قرية الزوايدة، و أهالى قرية النزلة ببهجورة يحتفلون بالشفاء من الكوليرا وفاءًا لنذر الأجداد للعام85 بلا انقطاع.

لتغيبهم عن العمل.. إحالة 3 أطباء للشئون القانونية بصحة قنا



أجرى الدكتور أحمد حسن فكرى، مدير إدارة أبوتشت الصحية، جولة تفقدية شملت عددًا من الوحدات الصحية للتأكد من الإنضباط الإداري وجودة الخدمات الصحية المقدمة ومعالجة أي سلبيات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، لمديري الإدارات الصحية بإجراء متابعة دقيقة لسير العمل بالوحدات الصحية.

وتابع مدير الإدارة وفريق إشراف الإدارة، سير العمل بوحدة عزبة البوصة حيث تبين تغيب الطبيب البشري عن العمل وتم إحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق، كما تم مراجعة عيادة طب الأسنان ومدي إلتزام الفريق بمكافحة العدوى، ومدى توافر المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى متابعة الطعوم المختلفة ومدى كفاية المخزون، وكذلك مراجعة عيادة تنظيم الأسرة ومعدلات تردد المرضى.

للعام85 بلا انقطاع.. أهالى قرية بقنا يحتفلون بالشفاء من الكوليرا وفاءًا لنذر الأجداد

عادة سنوية تأبى أن تنقطع أو تتوقف تنفيذًا لنذر أجدادهم قبل ٨٥ عاما من أيامنا الحالية، حيث يحرص أبناء منطقة النزلة بقرية الشرقى بهجورة شمال قنا، على الاحتفال بشفاء قريتهم من وباء الكوليرا والطاعون الذى اجتاح الكثير من البلدان المصرية فى ذاك التوقيت، وقضى على الآلاف من المواطنين.

مراسم الاحتفال بهذه المناسبة تبدأ مع حلول منتصف شهر نوفمبر من كل عام، حيث يبدأ أهالى منطقة نزلة الشرقى بهجورة بنجع حمادى، التحضير للجمعة الأخيرة التى تجهز فيها عائلات القرية ما لذ وطاب من أطعمة و الخروج بها على "صوانى" إلى الشوارع، واستضافة كل من يعبر بالمنطقة عقب صلاة الجمعة، تعبيراً عن شكرهم للمولى عز وجل على نعمة الشفاء من الكوليرا والطاعون.



مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

لقي شاب مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية الحبيلات الشرقية، التابعة لمركز أبو تشت شمال قنا.

وكانت أجهزة الأمن في قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شاب إثر انقلاب دراجته النارية أمام قرية الحبيلات الشرقية بمركز أبو تشت.

ماس كهربائى ينهى حياة شاب فى قرية القلعية بقنا

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثراً بصعق كهربائى ناتج عن ماس كهرباء أثناء تواجده فى منزله بقرية القلعية التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بصعق كهربائى فى قرية القلعية التابعة لمركز أبوتشت.

تبين مصرع أحمد فؤاد طايع 19 عاما، مقيم بقرية القلعية، متأثرا بصعق نتج عن ماس كهربائى.

التريلا دهست ربع النقل..مصرع شابين فى حادث تصادم سيارتين بصحرواى قنا



لقى شابان مصرعهما فى حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل"تريلا" وأخرى ربع نقل، وقع أمام قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شابين فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل ونقل ثقيل، أمام مفارق قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة.



تبرعت بأرض لبناء مسجد .. جهود أمنية مكثفة لكشف غموض جثة عجوز نجع حمادى



تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مسنة ملقاة داخل منزلها بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى، بعد الاشتباه فى وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

كما قررت جهات التحقيق استدعاء الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثة السيدة المسنة، لكشف الملابسات والأسباب وراء الوفاة.

