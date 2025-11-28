مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

لقي شاب مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية الحبيلات الشرقية، التابعة لمركز أبو تشت شمال قنا.

وكانت أجهزة الأمن في قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شاب إثر انقلاب دراجته النارية أمام قرية الحبيلات الشرقية بمركز أبو تشت.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث، نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو تشت المركزي؛ لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص؛ تبين مصرع يوسف عبد القادر- 23 عامًا، مقيم في قرية الرزقة التابعة لمركز أبو تشت، عقب انقلاب دراجته النارية.

ةحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.