اقتصاد

مصر تجدد انتخابها عضوا بالمنظمة البحرية الدولية بإنجلترا للفئة c

كامل الوزير خلال القمة
ولاء عبد الكريم

ألقى الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمة مصر امام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية ( IMO ) في دورتها   والتي انعقدت بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن

وفي مستهل كلمته  توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتهنئة للدول التي اُنتخبت في الفئة (A) و(B)  متمنيا لهم التوفيق ، ومتنميا التوفيق للدول المرشحة للفئة (C) سواء للمرة الأولى أو لإعادة انتخابها مرة أخرى .

واضاف الوزير  بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن جمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً  أؤكد على إلتزامنا بالعمل في المنظمة  جنباً إلى جنب مع كافة الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي ككل  من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة  ألا وهو ملاحة آمنة في بحار نظيفة  لافتا؛ لذا فإننا نترشح اليوم لإعادة انتخابنا مرة أخرى في الفئة (C) بالمجلس ونتطلع لدعمكم من أجل مواصلة هذه المسيرة وإذ نغتنم هذه الفرصة لنعرض المقومات التي تؤهل مصر للترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية. 

مشيرا إلى أن  مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد في تقاطع ثلاث قارات ( أفريقيا – آسيا – أوروبا )  حيث تمتلك مصر ساحلاً على البحر المتوسط يمتد على 1000كم، وساحلاً على البحر الأحمر يصل إلى 2000 كم  مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية وتجارية كبرى لصناعة النقل البحري العالمى كما     تمتلك مصر 55 ميناءً بحرياً  تشمل (19 ميناءً تجاريًا و36 ميناءً متخصصًا).

واكد الوزير  أن  قناة السويس تعتبر هي واحدة من أهم وأشهر الممرات الملاحية والتجارية في العالم، حيث تربط بين البحرين المتوسط والأحمر  وهي أسرع طريق حيوي للطاقة  والسلع الأساسية والاستهلاكية والمواد الخام  من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا  كما    تمتلك مصر علاقات تجارية مع جميع دول العالم منذ العصور القديمة مضيفا ان مصر تؤكد على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية  والأمن وسلامة الأرواح في البحر  ولديها مركز بحث وإنقاذ يُعد من أوائل المراكز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .

واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان مصر عضو في المنظمة البحرية الدولية منذ تأسيسها عام 1958 وعضو نشط في المجلس منذ عام 1977 ، وقد انضمت إلى 38 اتفاقية وبروتوكولًا صادرين عن المنظمة كما تم إنشاء مكتب تمثيل إقليمي للمنظمة في مقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية لتعزيز تنفيذ برنامج التعاون التقني المتكامل للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)  وتم افتتاحه رسميًا في يناير 2025  مؤكدا ان مصر تبذل مصر كافة الجهود الممكنة لتنفيذ آليات تحسين حماية البيئة ، الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.

كما    شاركت مصر بشكل فعّال في المناقشات والمفاوضات التي استمرت لعقدين حول الاتفاقية الدولية الملزمة قانونًا بشأن الحفاظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية.مضيفا ان    مصر ملتزمة بتنفيذ استراتيجية المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بالغازات الدفيئة، مع التركيز على ضمان ألا تؤثر التدابير المتخذة سلبًا على الأمن الغذائي ، كما تدافع مصر عن الحلول التي تقلل من تكاليف النقل وتدعم الأمن الغذائي العالمي لجميع الدول .

مشيرا الى ان     مصر قد انضمت إلى الجهود الدولية لحماية حقوق البحارة وأودعت وثيقة التصديق على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، بصيغتها المعدلة(MLC 2006)  في المكتب الدولي للعمل في 6 يونيو 2024 .كما أنه     في 15 أبريل 2024، تم تفعيل نظام النافذة الواحدة في جميع الموانئ المصرية، مما شكل خطوة هامة نحو تحسين الإجراءات البحرية بما يتماشى مع التزام مصر باتفاقية  FAL.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه في إطار رغبة مصر في الحفاظ على مقعدها في مجلس المنظمة البحرية الدولية وبالنظر إلى التزامها القوي بتحقيق أهداف المنظمة، فإن حكومة جمهورية مصر العربية تقدر دعم الحكومات الموقرة للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية لترشحها للمجلس في الفئة "C".

كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية IMO اخبار مصر مال واعمال قناة السويس الصناعة والنقل

فوائد تناول الفراولة في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
الإعلامية هبة الزياد
