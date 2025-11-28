بالأحضان والضحكات.. استقبال حار من رضا سليم للاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي

حرص رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي المعار من النادي الأهلي، على تحية لاعبي القلعة الحمراء والجهاز بملعب مولاي الحسن قبل انطلاق مواجهة الفريقين التي تقام على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباربات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي سوف يخوض مباراة الجيش الملكي المغربي المقرر لها الثامنة بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة، والتي تقام على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباربات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

تاريخ مواجهة الفريقين

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الجيش الملكي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بملعب الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعات الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وواجه الاهلي طوال تاريخه عددا كبيرا من الاندية المغربية

-الأهلي لعب ضد أندية المغرب 30 مباراة.

-الأهلي لعب مع اندية مغربية ضد كل من: "الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، الدفاع الحسني الجديدي، نهضة بركان، المغرب التطواني".

-فاز الأهلي 12 مرة وتعادل 10 مرات وهزم في 8 مباريات

-الأهلي التقى مع الجيش الملكي مروة واحدة من قبل.

-مواجهة الأهلي والجيش الملكي المغربي الوحيدة، كانت في بطولة السوبر الأفريقي لموسم 2005-06، والتقى وقتها الفريقان في لقاء أقيم يوم 24 فبراير 2006.

-لعب الفريقان لمدة 120 دقيقة وفشلا في تسجيل أي هدف وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

-اتجهت المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 4-2 وتوج بلقب السوبر.

-سجل للأهلي وقتها كل من: "عماد النحاس، أسامة حسني، شادي محمد، وإسلام الشاطر.