ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل شبيبة القبائل ويانج أفريكانز

حسم التعادل السلبي مواجهة شبيبة القبائل الجزائري أمام يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2025-2026.

جاءت المباراة متوازنة بين الطرفين دون أهداف، ليكتفي كل فريق بنقطة، بينما واصل يانج أفريكانز اعتلاء صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على الجيش الملكي بنتيجة 1-0.

تضم المجموعة الثانية كلًا من: الأهلي، الجيش الملكي، شبيبة القبائل، ويانج أفريكانز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي لاحقًا اليوم في إطار نفس الجولة، سعيًا لاستعادة الصدارة.

ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية مباراة شبيبة القبائل ويانج أفريكانز: