بأقل سعر.. اركب سيارة أوتوماتيك هاي لاين 2019

تعد السيارة شيفروليه أوبترا واحدة من أبرز سيارات السيدان التي انطلقت في السوق المصري، باختلاف أجيالها، حيث تنتمي هذه السيارة إلى فئة الـ 5 مقاعد، مع طرحها بعدد من التجهيزات وفقًا لكل فئة وموديل.

وظهرت شيفروليه أوبترا موديل 2019 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ 450 ألف جنيه، بحالة الفبريكا بالكامل، مع الانمتءا للفئة عالية التجهيزات.

شيفروليه أوبترا

ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية أيضًا، إلى جانب فحص السيارة من الداخل، ومراجعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة والموديل.

مواصفات وتجهيزات السيارة شيفروليه أوبترا

قدمت شيفروليه أوبترا بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يولد قوة 110 أحصنة وعزماً يبلغ 146 نيوتن متر، ويعمل هذا المحرك بالتنسيق مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات مع هذه المنظومة، وتصل أوبترا إلى سرعة قصوى تبلغ نحو 170 كم/س، بينما تحتاج إلى حوالي 13.2 ثانية للانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/س.

شيفروليه أوبترا

تعكس المقصورة الداخلية مفهوم الراحة والبساطة، حيث تتسع لخمسة ركاب، وتضم السيارة نوافذ كهربائية، وزجاجاً خلفياً مظللاً، ومقاعد قماشية إضافة إلى مساحات تخزين داخلية، وبمكيّف هواء يعمل يدوياً بنظام التبريد والتسخين؛ ليمنح المقصورة أجواء مناسبة في مختلف الفصول، مع وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل.

شيفروليه أوبترا

على صعيد التجهيزات أيضًا، تأتي أوبترا بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم ببعض خصائص السيارة دون صرف الانتباه عن الطريق، إلى جانب حساسات ركن خلفية تساعد السائق داخل الأماكن الضيقة، بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية، وإشارات جانبية في المرايا الكهربائية، ما تضم السيارة نظاماً صوتياً بسيطاً مكوّناً من أربعة مكبرات صوت، وجنوطاً ذات تصميم رياضي.