عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
الوطنية للانتخابات: المصريون بالأردن تواجدوا قبل فتح اللجان للتصويت بساعة
ائتلاف النزاهة الدولي: نستهدف زيارة 1200 لجنة انتخابية في المرحلة الثانية
بتصميم عصري.. ماذا تقدم شيفروليه اكوينوكس EV 2026؟

صبري طلبه

تواصل شيفروليه من تواجدها في عالم المركبات الكهربائية عبر طراز اكوينوكس EV 2026 الذي يجمع بين الأداء المتطور والملامح الرياضية، ليصبح واحدًا من أبرز الطرازات وسط الفئة الكهربائية المتقدمة من حيث التكنولوجيا والرفاهية. 

أداء ومحرك شيفروليه اكوينوكس EV 2026

يعتمد طراز شيفروليه اكوينوكس EV 2026 على منظومة حركة كهربائية بالكامل تستند إلى محرك أمامي بقوة تبلغ 213 حصانا مع عزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، ما يمنحه قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في غضون 8 ثواني فقط.

وتحصل السيارة على طاقتها من بطارية سعة 80 كيلوواط ساعة، إذ يمكن شحنها عبر التيار المتردد بقدرة 22 كيلوواط للوصول إلى طاقة كاملة في مدة قصيرة، بينما تعمل خاصية الشحن السريع بالتيار المستمر على رفع مستوى البطارية من 30% إلى 80% خلال 35 دقيقة.

تجهيزات وتقنيات اكوينوكس EV 2026

زودت السيارة بمجموعة كبيرة من أنظمة السلامة وتشمل وسائد هوائية للحماية، إلى جانب أنظمة ABS وEBD  التي تتحكم آليًا في ثبات المركبة أثناء التوقف المفاجئ، كما تدعم السيارة تقنيات مساعدة السائق الذكية التي تشمل تنبيه الاصطدامات الأمامية والخلفية.

كما زودت بمكابح طوارئ ذاتية التفعيل، ونظام مراقبة المسار مع مساعد للبقاء في خط السير، بالإضافة إلى رصد النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية وكاميرا محيطية توفر رؤية بزاوية 360 درجة، إلى جانب نظام يساعد السائق على ركن السيارة بسهولة.

تستقبل السيارة ركابها بـ 5 مقاعد مكسوة بجلد فاخر، مع إمكانية تبريد مقعد السائق كهربائيًا، وتبريد مقعد الراكب الأمامي مع ضبط يدوي، وتأتي المقصورة بإضاءة محيطية، وشاشة ترفيه مركزية ضخمة بقياس 17.7 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي بكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 11 بوصة ونظام صوتي مكوّن من 6 سماعات وشاحن لاسلكي للهواتف، مع فتحات تكييف مخصصة للمقاعد الخلفية.

تصميم وأبعاد شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تأتي السيارة بتصميم رياضي بملامح عصرية، ومصابيح LED أمامية ونهارية وخلفية، وتأتي أبعاد بلغت 4,841 ملم للطول، وعرض 1,955 ملم، وارتفاع 1,646 ملم، مع قاعدة عجلات 2,730 ملم، وعجلات ألمنيوم مقاس 21 بوصة، إضافة إلى مرايا كهربائية مزودة بالتدفئة، مع تجهيزها فتحة سقف بانورامية.

