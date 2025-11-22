بتصميم عصري.. ماذا تقدم شيفروليه اكوينوكس EV 2026؟

تواصل شيفروليه من تواجدها في عالم المركبات الكهربائية عبر طراز اكوينوكس EV 2026 الذي يجمع بين الأداء المتطور والملامح الرياضية، ليصبح واحدًا من أبرز الطرازات وسط الفئة الكهربائية المتقدمة من حيث التكنولوجيا والرفاهية.

أداء ومحرك شيفروليه اكوينوكس EV 2026

يعتمد طراز شيفروليه اكوينوكس EV 2026 على منظومة حركة كهربائية بالكامل تستند إلى محرك أمامي بقوة تبلغ 213 حصانا مع عزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، ما يمنحه قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في غضون 8 ثواني فقط.

شيفروليه اكوينوكس EV 2026

وتحصل السيارة على طاقتها من بطارية سعة 80 كيلوواط ساعة، إذ يمكن شحنها عبر التيار المتردد بقدرة 22 كيلوواط للوصول إلى طاقة كاملة في مدة قصيرة، بينما تعمل خاصية الشحن السريع بالتيار المستمر على رفع مستوى البطارية من 30% إلى 80% خلال 35 دقيقة.

تجهيزات وتقنيات اكوينوكس EV 2026

زودت السيارة بمجموعة كبيرة من أنظمة السلامة وتشمل وسائد هوائية للحماية، إلى جانب أنظمة ABS وEBD التي تتحكم آليًا في ثبات المركبة أثناء التوقف المفاجئ، كما تدعم السيارة تقنيات مساعدة السائق الذكية التي تشمل تنبيه الاصطدامات الأمامية والخلفية.

شيفروليه اكوينوكس EV 2026

كما زودت بمكابح طوارئ ذاتية التفعيل، ونظام مراقبة المسار مع مساعد للبقاء في خط السير، بالإضافة إلى رصد النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية وكاميرا محيطية توفر رؤية بزاوية 360 درجة، إلى جانب نظام يساعد السائق على ركن السيارة بسهولة.

شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تستقبل السيارة ركابها بـ 5 مقاعد مكسوة بجلد فاخر، مع إمكانية تبريد مقعد السائق كهربائيًا، وتبريد مقعد الراكب الأمامي مع ضبط يدوي، وتأتي المقصورة بإضاءة محيطية، وشاشة ترفيه مركزية ضخمة بقياس 17.7 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي بكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 11 بوصة ونظام صوتي مكوّن من 6 سماعات وشاحن لاسلكي للهواتف، مع فتحات تكييف مخصصة للمقاعد الخلفية.

شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تصميم وأبعاد شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تأتي السيارة بتصميم رياضي بملامح عصرية، ومصابيح LED أمامية ونهارية وخلفية، وتأتي أبعاد بلغت 4,841 ملم للطول، وعرض 1,955 ملم، وارتفاع 1,646 ملم، مع قاعدة عجلات 2,730 ملم، وعجلات ألمنيوم مقاس 21 بوصة، إضافة إلى مرايا كهربائية مزودة بالتدفئة، مع تجهيزها فتحة سقف بانورامية.