قوات الاحتلال تعتقل النائب الفلسطيني جمال الطيراوي وأبنائه

ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أعتقلت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الطيراوي وأبنائه خلال اقتحامها لمدينة نابلس بالضفة الغربية.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ممارسة الانتهاكات بحق سكان الضفة الغربية، واقتحام عدد من المناطق وإطلاق النار على الفلسطينيين.

انتهاكات إسرائيلية في الضفة الغربية

وفي هذا السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ونقلت وكالة وفا عن الناشط الفلسطيني مصطفى البدن، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة تقوع وتمركزت في محيط البلدية ووسط القرية، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى اصابة مواطنين بالاختناق .

اقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة الخضر وتمركزت في محيط "البوابة" ومدخل برك سليمان، واغلقت الشارع الرئيسي القدس-الخليل أمام المواطنين الفلسطينيين، دون ان يبلغ عن دهم المنازل او اعتقالات.

وفي بلدة تل غرب نابلس، استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، عقب محاصرة منزل.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب الفلسطيني يونس وليد محمد اشتية (24 عاما)، واحتجاز جثمانه.