إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
بالصور

سر المطاعم..مكون بسيط يحقق نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها

سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها
سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها
أسماء عبد الحفيظ

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة واسعة من الجدل بعد كشف عدد من الطهاة المحترفين عن المكوّن الذي تعتمد عليه المطاعم لمنح أطعمتها النكهة الغنية التي لا يستطيع الكثيرون تقليدها في المنزل، رغم استخدام نفس المقادير تقريبًا. المكوّن الذي أثار حديث الجمهور هو “الزبدة المنكّهة” أو ما يُعرف عالميًا بـ Compound Butter.

ما هو المكوّن الذي تعتمد عليه المطاعم؟

سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها

أوضح عدد من خبراء الطهي أن الزبدة المنكّهة ليست مجرد زبدة عادية، بل هي خليط من مكونات طبيعية بسيطة تساعد على تعزيز النكهة والرائحة. وتتكون عادة من:

  • زبدة طرية
  • ثوم مفروم
  • أعشاب عطرية مثل الزعتر والروزماري
  • مبشور الليمون
  • توابل خفيفة حسب نوع الطبق

ويؤكد الخبراء أن دمج هذه العناصر يمنح الزبدة قدرة على إضافة “عمق نكهة” لا توفره الزيوت أو الزبدة التقليدية.

لماذا تلجأ المطاعم لهذا المكوّن؟

وفقًا للطهاة، تتميز الزبدة المنكّهة بقدرتها على:

  • تحسين رائحة الطعام فور ذوبانها
  • منح الطبق لمعانًا جذابًا
  • تعزيز التوابل دون تغيير الطعم الأساسي
  • إذابة النكهات في كل مكوّن داخل الطبق

ويشير شيف متخصص في الأطباق الغربية إلى أن “لمسة صغيرة من الزبدة المنكّهة قادرة على رفع مستوى أي أكلة 50% من حيث النكهة”.

استخدامات متعددة داخل المطاعم

سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها

تكشف التقارير أن الزبدة المنكّهة تُستخدم في عدد كبير من الأطباق داخل المطاعم، مثل:

  • المكرونة
  • شرائح اللحم المشوي
  • الدجاج المتبّل
  • الأرز الأبيض
  • البطاطس
  • المأكولات البحرية
  • الخضروات السوتيه

وتؤكد مصادر من قطاع المطاعم أن معظم الأطباق التي يشعر الزبون بأنها أغنى وأطعم من المنزل تعتمد على هذه اللمسة السحرية.

لماذا لا يستخدم الزبدة المنكهة أغلب الناس في المنزل؟

يرى خبراء الطهي أن السبب الرئيسي هو غياب الوعي حول طريقة تحضير الزبدة المنكّهة واستخدامها. فعلى الرغم من بساطة صنعها، إلا أن كثيرين لا يدركون أهميتها أو كيفية إدخالها في الوصفات.

ويؤكد الخبراء أنها تُضاف غالبًا في نهاية الطهي وليس في بدايته، حتى تحتفظ بنكهتها القوية ولا تتبخر روائح الأعشاب والثوم مع الحرارة العالية.

طريقة تحضير الزبدة المنكّهة في المنزل

يمكن لأي شخص إعداد هذا المكوّن بسهولة من خلال:

  • خلط 3 ملاعق زبدة طرية مع فص ثوم مفروم.
  • إضافة رشة ملح وفلفل.
  • وضع قليل من الزعتر أو الروزماري المفروم.
  • إضافة بشر ليمون أو بابريكا حسب نوع الطبق.
  • لفّ الخليط في كيس أو ورق زبدة وإغلاقه جيدًا.
  • وضعه في الثلاجة ليتماسك.

بهذه الطريقة يصبح المكوّن جاهزًا للاستخدام على أي طبق خلال ثوانٍ فقط.

