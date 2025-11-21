قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أخويا الكبير ومفيش بينا أى مشاكل .. مصطفى حجاج يكشف حقيقة خلافه مع هاني محروس

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
سعيد فراج

أكد الفنان مصطفى حجاج عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود خلافات بينه وبين المنتج هاني محروس، مشددًا على أن العلاقة بينهما قوية ويسودها الاحترام والتقدير. 

وقال حجاج في لايف له على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك إن محروس يعد «أستاذه وقدوته»، موضحًا: «ممكن يكون في شوية زعل في حاجات بسيطة، لكن في النهاية مرجوعي الأول والأخير لهاني، وهو شريك النجاح، وممكن أدلع عليه وأعمل حاجات تزعله، بس عمرها ما تكون مشكلة».

وأشار حجاج إلى أن بعض الصحف تناولت أخبارًا غير صحيحة حول وجود أزمة بينهما بسبب عقد الاحتكار أو تدخل شركة الإنتاج في اختياراته الفنية، مؤكدًا أن هذا غير صحيح تمامًا، مضيفًا: «هو زى الفل معايا، وأنا بعمل الأغاني اللي عايزها، وكتر خيره».

وأوضح المطرب أنه مرّ بفترة زعل بسبب أمور شخصية، ما دفع البعض لتفسير الأمر بشكل خاطئ وربطه بحالته الصحية أو توقفه عن العمل، مؤكدًا أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية، وأنه مستمر في عمله واجتهاده، قائلاً: «أنا ممكن أكون مأثر شوية، بس بشتغل وربنا يكرمني. بسعى أقدم حاجات مختلفة ومش عايز أعمل أي عبث وأنا في مكان تانى وده رأى جمهوري».

وكشف حجاج أنه كتب منشورًا سابقًا في لحظة غضب، وقد يكون تسبب في زعل البعض دون قصد، مضيفًا: «اتسرعت وقتها، وخلطت بين الشغل والحاجات الشخصية، وده كان غلط، ولازم أفصل الاتنين عن بعض».

واختتم حجاج حديثه بتأكيد حبه وتقديره لهاني محروس: «هانى محروس أخويا الكبير، مينفعش أزعل منه ولا هو يزعل منى، وشغل رأس السنة موجود ومكمل».

مصطفى حجاج الفنان مصطفى حجاج أعمال مصطفى حجاج اخبار مصطفى حجاج هاني محروس أغاني مصطفى حجاج

