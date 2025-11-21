ترامب عن وعد ممداني باعتقال نتنياهو: لم نناقش الأمر لكن لديه آراؤه الخاصة

سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وعد عمدة مدينة نيويورك المنتخب، زهران ممداني- خلال مؤتمر صحفي، عقد بالبيت الأبيض- باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ إذا دخل ولايته.

وأجاب الرئيس الأمريكي: “لم نناقش ذلك، لكن لديه آراؤه الخاصة، من يدري؟، ربما سيتغير”.

كما سُئل “ممداني” عن اتهامه للإدارة الأمريكية بارتكاب إبادة جماعية في غزة؛ فأجاب: "تحدثتُ عن ارتكاب الحكومة الإسرائيلية إبادة جماعية، وعن تمويل الولايات المتحدة لها، وشاركتُ الرئيس- في اجتماعنا- مخاوف العديد من سكان نيويورك الذين يريدون توجيه أموال دافعي الضرائب لصالح المدينة".

وفي وقت سابق، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمدة مدينة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، مؤتمرا صحفيا عقب لقائهما في البيت الأبيض.

وقال ترامب: "لقد عقدنا للتو اجتماعًا رائعًا ومثمرا للغاية، لدينا قاسم مشترك واحد، نريد لمدينتنا التي نحبها، أن تكون ناجحة للغاية، سنساعدها على تحقيق حلم الجميع، نيويورك قوية وآمنة".

وأضاف ممداني: "تحدثنا عن الإيجار، والبقالة، والفواتير، والخدمات، والطرق المختلفة التي يُطرد بها الناس".