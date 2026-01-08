تحرك شاحنات القافلة 112 تمهيدًا لدخولها من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

قال كريم كمال، مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح، إن القافلة رقم 112 من مساعدات زاد العزة انطلقت صباح اليوم من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى القطاع.

مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات إيواء

وأوضح كمال، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية، إلى جانب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية. كما تشمل القافلة مشتقات المواد البترولية اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمخابز، فضلًا عن مواد الإيواء مثل الخيام والبطاطين والملابس الشتوية.

تنظيم مصري كامل بالتعاون مع الهلال الأحمر

وأشار المراسل إلى أن تنظيم وإشراف القافلة يتم بالتعاون بين الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري، وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لضمان ترتيب الشاحنات وتكويدها قبل إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن القافلة تأتي ضمن جهود اللجنة المصرية الدائمة في قطاع غزة لدعم المحافظات المتضررة من الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها المنخفضات الجوية الأخيرة، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية وغرق خيام النازحين.

عراقيل إسرائيلية تعطل دخول المساعدات

ولفت كريم كمال إلى استمرار العراقيل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي عند معبر العوجة، حيث تخضع الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية لعمليات تدقيق ومراجعة دقيقة، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى إعادة عدد من الشاحنات إلى المنطقة اللوجستية داخل الأراضي المصرية لإعادة ترتيبها، قبل السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة.