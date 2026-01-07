قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام عبري: إسرائيل توجه إنذارا أخيرا لحماس بشأن معبر رفح

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أفادت قناة كان العبرية بأن إسرائيل وجهت إنذارا نهائيا إلى حركة حماس، مفاده أن معبر رفح سيبقى مغلقا ما لم تتم إعادة جثة الأسير الإسرائيلي الأخير المحتجزة لدى الحركة.

وفي قطاع غزة، استؤنفت خلال الساعات الأخيرة عمليات البحث عن جثة الأسير ران غويلي، الذي يعد آخر أسير إسرائيلي لدى حماس. وتجرى عمليات البحث في حي الزيتون شرق مدينة غزة، بمشاركة عناصر من حماس، وتحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

في المقابل، تؤكد إسرائيل أن موقف القيادة السياسية لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن فتح معبر رفح مشروط بشكل كامل بإعادة جثة الأسير إلى إسرائيل.

وبحسب القناة، نقلت هذه الرسالة خلال الأيام الماضية أيضًا إلى جهات دولية عدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وذلك عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من زيارته إلى واشنطن.

وتجري عمليات التفتيش في مناطق سبق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن نفذ فيها عمليات عسكرية، بما في ذلك مناطق قريبة من ما يُعرف بـ“الخط الأصفر”.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لوحظ تغير في لهجة الرسائل السياسية. ونقلت صحيفة “معاريف” عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن تفاهمات جرى التوصل إليها مع الإدارة الأمريكية، تقضي بالإبقاء على ربط فتح معبر رفح بعودة جثة الأسير الإسرائيلي الأخير.

من جهته، يراقب المجتمع الدولي تطورات عمليات البحث عن كثب، في ظل قناعة متزايدة بأن إعادة الجثمان قد تشكل مفتاحًا لإحداث انفراجة في ملف معبر رفح.

إسرائيل حركة حماس معبر رفح جثة الأسير الإسرائيلي الأخير قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

خماسي المنتخب

بالدراجات.. خماسي منتخب مصر في جولة استجمام بمدينة أكادير

الإسماعيلي

تحرك جديد من الإسماعيلي لحل أزمة القيد

ميسي وليفاندوفسكي وياما

ميسي وليفاندوفسكي ويامال.. أرقام قياسية في تاريخ السوبر الإسباني

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد