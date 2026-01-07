عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال

قال كريم كمال، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، إن الفوج الأول من القافلة الإنسانية المصرية توجه صباح اليوم إلى الأراضي الفلسطينية، بإشراف الهلال الأحمر المصري وبالتنسيق مع السلطات الفلسطينية.

مساعدات متنوعة لتلبية الاحتياجات العاجلة

وأوضح المراسل، أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية، والملابس الشتوية، والبطاطين، ومستلزمات العناية الشخصية، بالإضافة إلى مشتقات المواد البترولية مثل الغاز الطبيعي والسولار والبنزين لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والإضاءة العامة.

جهود مصرية مستمرة لدعم غزة

وأضاف كمال ، أن اللجنة المصرية الدولية في القطاع الفلسطيني تواصل توزيع الطرود الغذائية والخيام والأدوية على الأسر المتضررة، خاصة بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل نحو 27 منظمة دولية ومحلية كانت تقدم الدعم للقطاع.

وأشار إلى أن ميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي يستمران في استقبال السفن والطائرات المحملة بالمساعدات، حيث يقوم الهلال الأحمر المصري باستلامها وترتيبها وإرسالها إلى مركزه اللوجستي بمدينة العريش، تمهيدًا لنقلها إلى معبر رفح ومعبر العوجة وكرم أبو سالم.