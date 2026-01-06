قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
رئيس جامعة الأزهر يروي مشاهد شخصية وإنسانية عن قرب لـ لإمام الأكبر
اتحاد السلة يقرر إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت | اعرف السبب
انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس
مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي
الأعلى للآثار: إدراج هرم زوسر المدرّج بـ تذكرة منطقة سقارة
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
حالة من عدم اليقين .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
ترامب يعلن فائضا بـ39 مليار دولار .. ويصف الجيش الأمريكي بـ الأقوى في العالم
توك شو

المرحلة الثانية من اتفاق غزة مهددة.. إسرائيل تنفذ مخططًا ممنهجًا لتصفية القضية الفلسطينية

غزة
غزة
محمود محسن

 إسرائيل تسعى للاحتفاظ بنحو 60% من قطاع غزة كمناطق ارتكاز عسكرية، مع الإبقاء على السيطرة على المعابر بما يمنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل، في ظل أوضاع إنسانية بالغة القسوة، خاصة مع موجات البرد والأمطار التي يعاني منها سكان القطاع.

"الفارابي للدارسات": المرحلة الثانية من اتفاق غزة مهددة وإسرائيل تستخدم جثمانًا ذريعة لتعطيل التنفيذ

قال الدكتور مختار غباشي، أمين عام مركز الفارابي للدراسات السياسية، إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار باتت مهددة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواصل سياسة التسويف رغم تسلمها معظم الأسرى الأحياء والجثامين، باستثناء جثمان واحد تستخدمه ذريعة لعدم الانتقال إلى المرحلة التالية.

وأوضح خلال استضافته في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، أن إسرائيل لا تسعى فقط لتعطيل الاتفاق في قطاع غزة، بل تنفذ نهجًا ممنهجًا في الضفة الغربية، عبر الاقتحامات وإعادة الهيكلة الأمنية، وآخرها اقتحام جامعة بيرزيت.

 

 

فواز عرب: التصعيد الإسرائيلي رسالة ضغط على الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وفق جدول زمني

قال العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن التصعيد الإسرائيلي الأخير يرتبط بعدة أسباب، أبرزها معلومات إسرائيلية تفيد بأن حزب الله يعيد بناء قدراته العسكرية والمالية، إضافة إلى رفض الحزب تسليم سلاحه شمال نهر الليطاني، وهو موضوع يتم مناقشته داخليًا ضمن استراتيجية دفاعية.

وأضاف عرب، خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار" على قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية نهى درويش، أن السبب الثالث للتصعيد يتعلق بالضغط على الدولة اللبنانية التي تحتكر السلاح، بهدف نزع سلاح حزب الله في شمال نهر الليطاني وفق جدول زمني واضح، مع منح الجيش الضوء الأخضر للبدء في التنفيذ، شريطة وجود غطاء سياسي كامل.

وأشار إلى أن قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، سيعرض الخميس المقبل على مجلس الوزراء تقريرًا يعلن خلو منطقة جنوب لبنان من السلاح غير الشرعي، تمهيدًا لتنفيذ المرحلة الثانية لنزع سلاح الحزب بين نهر الليطاني والنهر الأول، بعد ضمان التغطية السياسية.

وعن الرسائل الإسرائيلية للبنان في ظل هذا التصعيد، قال العميد عرب إن إسرائيل لا تعتزم تنفيذ عملية برية واسعة، مؤكداً أن أي تحرك بري سيقتصر على مناطق محددة حيث يتواجد الجيش اللبناني، وفق اتفاقيات وقف إطلاق النار، أو قد يشمل عمليات محدودة من جبل الشيخ باتجاه البقاع، لكنها صعبة في الوقت الحالي بسبب الظروف الجوية.

دبلوماسي فلسطيني سابق: إسرائيل تنفذ مخططًا ممنهجًا لتصفية القضية الفلسطينية وتحويل الضفة إلى كانتونات معزولة

قال نعمان توفيق العابد، الدبلوماسي الفلسطيني السابق، إن الضفة الغربية تتعرض منذ ما قبل السابع من أكتوبر لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، ذات التوجهات المتطرفة، تسعى إلى تكريس واقع الكانتونات المعزولة، ومنع قيام دولة فلسطينية على الأرض، من خلال التوسع الاستيطاني، وشق الطرق الالتفافية، وتكثيف الاقتحامات العسكرية.

وأشار العابد إلى أن أكثر من 60% من الضفة الغربية باتت تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، سواء عبر الجيش أو المستوطنين، مؤكدًا أن الاقتحامات المتكررة لرام الله ومحيطها، ومنها جامعة بيرزيت، تعكس رغبة إسرائيل في إنهاء أي مظهر سيادي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، أوضح العابد أن هناك تضاربًا في الأهداف بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وبين الفلسطينيين ومصر والأطراف الضامنة من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بدور القوات الدولية، وفتح المعابر، والسيطرة على معبر رفح.

إسرائيل قطاع غزة المعابر المساعدات الإنسانية موجات البرد

