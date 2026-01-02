قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟
اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع
غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
أنجلينا جولي تشارك متطوعي الهلال الأحمر تعبئة المساعدات الإنسانية لـ غزة| صور
البيئة: خطة لتطوير منظومة المخلفات وتسليم 39 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا
باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا
ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء: من السنن المستحبات وتميز بها أهل السنة
أخبار العالم

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟

ناصر السيد

استحوذت زيارة الممثلة العالمية أنجلينا جولي، إلى معبر رفح يوم الجمعة على اهتمامات بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، خاصة وأن الممثلة الأمريكية كان لها تصريحات واضحة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، وانتقدت الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال.

وكانت هيئة البث العبرية "كان"، نشرت تقريرا عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح، قالت فيه إن الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار أنجلينا جولي قامت اليوم الجمعة بزيارة إنسانية إلى معبر رفح على الجانب المصري.

وأضافت الهيئة البرية أن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح تأتي في إطار جولة تهدف إلى دعم وتقييم أوضاع الجرحى الفلسطينيين في غزة ورصد جهود إيصال المساعدات الإنسانية إليهم. 

وأضاف "كان" : "أفادت التقارير بأن جولي شاركت في هذه الزيارة برفقة ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية، في خطوة ضمن الجهود الإنسانية الدولية المشتركة لتيسير دخول الدعم والمساعدات إلى قطاع غزة".

وأشارت إلى أن جولي تُعرف بنشاطها الطويل في العمل الخيري والإنساني حول العالم، وقد عبرت في السابق عن اهتمامها العميق بالقضايا الإنسانية.

تصريحات أنجلينا جولي ضد إسرائيل

ونوهت هيئة البث العبرية إلى أن أنجلينا جولي أطلقت تصريحات معادية لإسرائيل خلال العدوان على غزة، لافتة إلى أنها خلال شهر أبريل الماضي، نشرت عبر حسابها على إنستجرام رسالة قالت فيها إن "قطاع غزة يتحول إلى مقبرة جماعية للمدنيين الفلسطينيين ومن يساعدهم".

وأضافت "كما نشرت في نوفمبر 2023 منشورًا أدانت فيه ما وصفته بـ "قصفًا متعمدًا لسكان محاصرين لا ملاذ لهم"، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الضحايا كانوا من الأطفال المدنيين. 

ونشر الحساب الرسمي لهيئة البث العبري على منصة "إكس" فيديو لأنجلينا جولي خلال حديثها مع محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، تحت عنوان "بعد مهاجمة إسرائيل طوال الحرب: أنجلينا جولي تقوم بـ"زيارة إنسانية" إلى الجانب المصري من معبر رفح".

وفي سياق متصل، اكتفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، بنشر تقرير وكالة الأنباء الفرنسية عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح، والذي جاء فيه أن أنجلينا جولي زارت الجانب المصري من معبر رفح المؤدي إلى غزة يوم الجمعة، والتقت بأعضاء الهلال الأحمر وغيرهم من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية.

انتشرت صور ومقاطع فيديو لجولي في المعبر على الإنترنت، وذكرت وسائل إعلام عربية أنها جاءت لتقييم الوضع ودعت إلى تسريع إيصال المزيد من المساعدات.

ولفتت "فرانس برس" إلى أن جولي تتمتع بخبرة طويلة في العمل الإنساني من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث شغلت منصب سفيرة النوايا الحسنة من عام 2001 إلى 2012، ومنصب المبعوثة الخاصة من عام 2012 إلى 2022.

ونفس السياق نشر الحساب الرسمي للقناة الـ12 الإسرائيلية، عبر حسابها بمنصة "إكس" صورة للممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، وهي عند معبر رفح، مأخوذة من بث قناة القاهرة الإخبارية.

وعنونت القناة الـ12 الصورة بـ"زارت الممثلة الهوليوودية أنجلينا جولي الجانب المصري من معبر رفح"، دون أي تفاصيل أخرى. 

