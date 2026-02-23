اليوم.. انطلاق مباريات دور الـ16 ببطولة كأس مصر للطائرة آنسات

تنطلق اليوم الاثنين، منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة آنسات.

ويشهد اليوم إقامة الدور كاملًا، بخوض 8 مباريات كالتالي:

في الساعة الثامنة والنصف مساءً، يلتقي راية نظيره الشمس على صالة المركز الأولمبي بسموحة، على أن يواجه دلفي نظيره العبور على صالة بايونيرز، ويلتقي الجزيرة نظيره سبورتنج في صالة اتحاد الطلاب بالعجوزة، على أن يستضيف المقاولون العرب نظيره الطيران على صالة المقاولون العرب.

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يحل الزمالك ضيفًا على الزهور على صالة نادي الزهور، بينما يستضيف سموحة نظيره أصحاب الجياد على صالة نادي سموحة، على أن يواجه النادي الأهلي نظيره الصيد على صالة النادي الأهلي.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة البنك الأهلي ونظيره وادي دجلة في تمام الساعة العاشرة مساءً، على صالة اتحاد الطلاب بالعجوزة.

جدير بالذكر أن مباريات الدور ربع النهائي ستُقام يوم الجمعة الموافق 27 فبراير الجاري.