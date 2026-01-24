مرتبط رجال سموحة يحقق الفوز على نادي هليوبوليس بنتيجة 3 / 2

حقق فريق كرة الطائرة المرتبط رجال بنادي سموحة الفوز على نادي هليوبوليس بنتيجة 3 / 2، ضمن مباريات دوري نهائي المرتبط، في ثاني جولات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال لموسم 2025/2056، و التي تقام على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر بمشاركة فرق الأهلي الزمالك بتروجت سموحة الطيران وهليوبوليس.

وتقام باقي الجولات في المواعيد التلاية:-

الجولة الثالثة - الثلاثاء 27 يناير

الطيران X سموحة

المرتبط - الساعة 2 مساءً

الرجال - الساعة 4 مساءً

الزمالك X هليوبوليس

المرتبط - الساعة 4 مساءً

الرجال - الساعة 6 مساءً

الأهلي X بتروجت

المرتبط - الساعة 12 مساءً

الرجال - الساعة 8 مساءً

الجولة الرابعة - الخميس 29 يناير

بتروجت X الطيران

المرتبط - الساعة 1 مساءً

الرجال - الساعة 4 مساءً

هليوبوليس X الأهلي

المرتبط - الساعة 3 مساءً

الرجال - الساعة 6 مساءً

سموحة X الزمالك

المرتبط - الساعة 5 مساءً

الرجال - الساعة 8 مساءً

الجولة الخامسة - الجمعة 30 يناير

الطيران X هليوبوليس

المرتبط - الساعة 1 مساءً

الرجال - الساعة 5 مساءً

سموحة X بتروجت

المرتبط - الساعة 3 مساءً

الرجال - الساعة 7 مساءً

الأهلي X الزمالك

المرتبط - الساعة 5 مساءً

الرجال - الساعة 9 مساءً