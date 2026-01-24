مرتبط رجال سموحة يحقق الفوز على نادي هليوبوليس بنتيجة 3 / 2

حقق فريق كرة الطائرة المرتبط رجال بنادي سموحة الفوز على نادي هليوبوليس بنتيجة 3 / 2، ضمن مباريات دوري نهائي المرتبط، في ثاني جولات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال لموسم 2025/2056، و التي تقام على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر بمشاركة فرق الأهلي الزمالك بتروجت سموحة الطيران وهليوبوليس.
وتقام باقي الجولات في المواعيد التلاية:-
الجولة الثالثة - الثلاثاء 27 يناير
الطيران X سموحة
المرتبط - الساعة 2 مساءً
الرجال - الساعة 4 مساءً
الزمالك X هليوبوليس
المرتبط - الساعة 4 مساءً
الرجال - الساعة 6 مساءً
الأهلي X بتروجت
المرتبط - الساعة 12 مساءً
الرجال - الساعة 8 مساءً
الجولة الرابعة - الخميس 29 يناير
بتروجت X الطيران
المرتبط - الساعة 1 مساءً
الرجال - الساعة 4 مساءً
هليوبوليس X الأهلي
المرتبط - الساعة 3 مساءً
الرجال - الساعة 6 مساءً
سموحة X الزمالك
المرتبط - الساعة 5 مساءً
الرجال - الساعة 8 مساءً
الجولة الخامسة - الجمعة 30 يناير
الطيران X هليوبوليس
المرتبط - الساعة 1 مساءً
الرجال - الساعة 5 مساءً
سموحة X بتروجت
المرتبط - الساعة 3 مساءً
الرجال - الساعة 7 مساءً
الأهلي X الزمالك
المرتبط - الساعة 5 مساءً
الرجال - الساعة 9 مساءً