سموحة يتفوق على فاركو بثنائية في الدوري

نجح نادي سموحة في تحقيق الفوز على فاركو بثنائية في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الجولة الخامس عشر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ونجح خالد الغندور في تسجيل الهدف الأول لنادي سموحة في الدقيقة 45 من الشوط الأول، وعزز ميدو مصطفي تقدم سموحة في الدقيقة 69 بعد ركلة ركنية نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ميدو مصطفى برأسية سكنت الشباك.

تشكيل سموحة

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

الدفاع: هشام حافظ، عبد الرحمن عامر، محمد كوني، محمد رجب.

الوسط: خالد الغندور، عمرو السيسي، شريف رضا، سمير فكري.

الهجوم: بادجي، حسام أشرف

تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جابر كامل، معاذ أحمد، بابا سار، محمد عز.

الوسط: وليد مصطفى، فتحي محمد، يوسف جلال، ياسين الملاح.

الهجوم: محمود فرحات، اليو بداراه.