سموحة يتفوق على فاركو بهدف خالد الغندور في الشوط الأول

تقدم نادي سموحة على منافسه فاركو بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية .
ونجح خالد الغندور في تسجيل الهدف الأول لنادي سموحة في الدقيقة 45 من الشوط الأول .
وجاء تشكيل سموحة كالتالي:-
حراسة المرمى : أحمد ميهوب.
الدفاع: هشام حافظ، عبد الرحمن عامر، محمد كوني، محمد رجب.
الوسط: خالد الغندور، عمرو السيسي، شريف رضا، سمير فكري.
الهجوم: بادجي، حسام أشرف
بينما جاء تشكيل فاركو :
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
الدفاع: جابر كامل، معاذ أحمد، بابا سار، محمد عز.
الوسط: وليد مصطفى، فتحي محمد، يوسف جلال، ياسين الملاح.
الهجوم: محمود فرحات، اليو بداراه