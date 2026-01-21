تشكيل سموحة وفاركو بالدوري

أعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لسموحة تشكيل فريقه لمواجهة فاركو، في اللقاء الذي يجمع بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:-



حراسة المرمى : أحمد ميهوب.

الدفاع: هشام حافظ، عبد الرحمن عامر، محمد كوني، محمد رجب.

الوسط: خالد الغندور، عمرو السيسي، شريف رضا، سمير فكري.

الهجوم: بادجي، حسام أشرف

بينما جاء تشكيل فاركو :

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جابر كامل، معاذ أحمد، بابا سار، محمد عز.

الوسط: وليد مصطفى، فتحي محمد، يوسف جلال، ياسين الملاح.

الهجوم: محمود فرحات، اليو بداراه