للتعاون المشترك.. قنصل إيطاليا فى ضيافة نادى سموحة

استقبل الدكتور “محمد بلال “رئيس مجلس إدارة نادى سموحه اليوم “ماريو ديبسكوالى “قنصل فخرى ايطاليا.

وحضر اللقاء رامى فتح الله أمين الصندوق ، وأحمد عجلان عضو مجلس إدارة نادى سموحة ، وأحمد سعيد المدير التنفيذي للنادى ، وزكى حجازي مدير النشاط الرياضى وخالد مصطفى عضو النادى.

وجاء ذلك في إطار حرص مجلس إدارة نادى على توطيد العلاقات وفتح سبل التعاون مع الهيئات والمؤسسات بما يعود بالنفع على الأعضاء.

ورحب الدكتور محمد بلال رئيس مجلس إدارة النادى فى بداية اللقاء بـ “ماريو ديبسكوالى” القنصل الفخرى لإيطاليا.

وأعرب الدكتور "محمد بلال" رئيس مجلس إدارة النادى عن اهتمامه بالتعاون مع القنصلية الإيطالية، مؤكداً أن نادى سموحة يعتبر مدينة صغيرة يضم بين صفوفه كافه التخصصات والهوايات والثقافات.

وأهدى الدكتور "محمد بلال "رئيس مجلس إدارة نادى سموحه درع النادى إلى "ماريو ديبسكوالى "قنصل فخرى ايطاليا

وأعرب قنصل إيطاليا عن سعادته بوجوده داخل نادى سموحه مؤكداً على حبه لمحافظة الإسكندرية التى عاش بها أجمل أيام حياته منذ الشباب.

وتذكر قنصل إيطاليا ذكرياته فى الإسكندرية وتحديدا في منطقة الابراهيميه التى كان يسكن بها و التحاقه بمدرسة سان مارك وارتباطه بشوارع الإسكندرية ومنازلها التى تحمل طابع خاص.

واضاف القنصل الإيطالى أن نشأته فى الأسكندرية جعلته يدرس تاريخها ويعرف ثقافة شعبها .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تعاون مشترك في المجالات الرياضية والثقافية والفنية ،بحيث يتم تنظيم دورات لتعليم اللغه الإيطالية للأعضاء بأسعار مخفضة واستضافه خبراء إيطاليين فى كرة القدم لنقل خبراتهم إلى ناشئي سموحة حتى تزداد موهبتهم ،وكذلك مشاركة أعضاء النادى الموهوبين فى معارض الفن التشكيلي التى تنظمها القنصلية الإيطالية ، وسفر عدد من شباب النادى إلى إيطاليا لفترة محددة ، واستقبال عدد من الشباب الإيطالى بالإسكندرية ،وذلك من خلال لجنة التعاون الدولى المزمع تكوينها حتى يتعرف كلا منهم على ثقافة المجتمع الآخر .

وأجرى القنصل الإيطالى جوله داخل النادى ،وتفقد عدد من الملاعب والمنشآت بالنادى وأشاد بإمكانيات وقدرات نادى سموحه.