قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدوم مونتاج على صدى البلد
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال مروان عثمان إلى الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

للتعاون المشترك.. قنصل إيطاليا فى ضيافة نادى سموحة

قنصل ايطاليا فى ضيافة نادى سموحه
قنصل ايطاليا فى ضيافة نادى سموحه
حسام الحارتي

استقبل الدكتور “محمد بلال “رئيس مجلس إدارة نادى سموحه اليوم “ماريو ديبسكوالى “قنصل فخرى ايطاليا.

وحضر اللقاء رامى فتح الله أمين الصندوق ، وأحمد عجلان عضو مجلس إدارة نادى سموحة ، وأحمد سعيد المدير التنفيذي للنادى ، وزكى حجازي مدير النشاط الرياضى وخالد مصطفى عضو النادى.

وجاء ذلك في إطار حرص مجلس إدارة نادى على توطيد العلاقات وفتح سبل التعاون مع الهيئات والمؤسسات بما يعود بالنفع على الأعضاء.

ورحب الدكتور محمد بلال رئيس مجلس إدارة النادى فى بداية اللقاء بـ “ماريو ديبسكوالى” القنصل الفخرى لإيطاليا.

وأعرب الدكتور "محمد بلال" رئيس مجلس إدارة النادى عن اهتمامه بالتعاون مع القنصلية الإيطالية، مؤكداً أن نادى سموحة يعتبر مدينة صغيرة يضم بين صفوفه كافه التخصصات والهوايات والثقافات.

وأهدى الدكتور "محمد بلال "رئيس مجلس إدارة نادى سموحه درع النادى إلى "ماريو ديبسكوالى "قنصل فخرى ايطاليا

وأعرب قنصل إيطاليا عن سعادته بوجوده داخل نادى سموحه مؤكداً على حبه لمحافظة الإسكندرية التى عاش بها أجمل أيام حياته منذ الشباب.

وتذكر قنصل إيطاليا ذكرياته فى الإسكندرية وتحديدا في منطقة الابراهيميه التى كان يسكن بها و التحاقه بمدرسة سان مارك وارتباطه بشوارع الإسكندرية ومنازلها التى تحمل طابع خاص.

واضاف القنصل الإيطالى أن نشأته فى الأسكندرية جعلته يدرس تاريخها ويعرف ثقافة شعبها .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تعاون مشترك في المجالات الرياضية والثقافية والفنية ،بحيث يتم تنظيم دورات لتعليم اللغه الإيطالية للأعضاء بأسعار مخفضة واستضافه خبراء إيطاليين فى كرة القدم لنقل خبراتهم إلى ناشئي سموحة حتى تزداد موهبتهم ،وكذلك مشاركة أعضاء النادى الموهوبين فى معارض الفن التشكيلي التى تنظمها القنصلية الإيطالية ، وسفر عدد من شباب النادى إلى إيطاليا لفترة محددة ، واستقبال عدد من الشباب الإيطالى بالإسكندرية ،وذلك من خلال لجنة التعاون الدولى المزمع تكوينها حتى يتعرف كلا منهم على ثقافة المجتمع الآخر .

وأجرى القنصل الإيطالى جوله داخل النادى ،وتفقد عدد من الملاعب والمنشآت بالنادى وأشاد بإمكانيات وقدرات نادى سموحه.

نادى سموحه “قنصل فخرى ايطاليا مدير النشاط الرياضى محمد بلال ماريو ديبسكوالى القنصلية الإيطالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

فريد الديب

أحمد موسى يكشف لماذا قبل فريد الديب الدفاع عن الرئيس الأسبق مبارك

فادية عبدالغني

فادية عبد الغني: أولاد الراعي أعادني بشخصية لم أقدمها من قبل وأستمتع بالتعاون مع نجوم العمل

نشأت الديهي

دخول مفاجئ .. الإعلامي نشأت الديهي ينضم لـ محمد الباز و أحمد موسى على الهواء

بالصور

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء.. أوفر وأطعم

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد