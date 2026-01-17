مدرب سموحة : لن نبرم صفقات في ميركاتو الشتاء

كشف أحمد عبدالعزيز "زيزو" المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى سموحة،أن النادي لن يقوم بشراء لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية رغم الحاجة إلى تدعيمات من أجل تحقيق نتائج أفضل ولكن استراتيجية جديدة تم وضعها مع مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد بلال بشأن عملية ادارة ملف الكرة بما يساعد فى حل مشكلة الإصلاح الزراعى والمشاكل الخاصة بالأعضاء والتى تحظى بإهتمام كبير من قبل المسؤلين وأعضاء النادى.



وأضاف "زيزو" أن فريقه يضم لاعبين جيدين وينقصهم المزيد من الوقت من أجل تحقيق الإنسجام المطلوب من أجل الوصول إلى الشكل المرضى للجهاز الفنى خاصة وأن الفريق تم تكوينه قبل بداية الدورى بفترة قصيرة .



وتابع زيزو: "لن أتعاقد مع لاعبين (كمالة عدد)، لن أتعاقد مع لاعب مستواه أقل ممن يلعب في نفس مركزه في الفريق، وهناك عوامل عديدة يجب تحديدها قبل إتمام أي صفقة أولًا يجب أن يكون اللاعب أفضل من اللاعبين الذين أملكهم، وثانيًا أن تكون القيمة المالية للصفقة في حدود ميزانيتنا .



واختتم مدرب سموحة كلامه قائلاً : أبحث دائماً فى قطاع الناشئين بالنادى عن اللاعب الموهوب لتصعيده للفريق الأول وهناك عناصر جيدة سيتم منحها الفرصة فى الوقت المناسب.