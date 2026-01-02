قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية
بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر
القس أندريه زكي يترأس الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد بقصر الدوبارة
أخبار التوك شو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية نيويورك بالإسكندرية | صور
رامي صبري في أحدث ظهور رفقة والده
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. لعنة الكان تضرب محمد زيدان
بالأقمار الصناعية.. سحب ممطرة بالسواحل وشمال الوجه البحري
كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي
بحضور 4 وزراء والمحافظ والمفتي ..افتتاح مسجدين في حلايب وبرنيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أنجلينا جولي تصل إلى معبر رفح وتزور المصابين بمستشفى العريش.. صور

أنجلينا جولي تصل إلى معبر رفح
أنجلينا جولي تصل إلى معبر رفح
القسم الخارجي

وصلت المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والممثلة العالمية، أنجلينا جولي، اليوم الجمعة، إلى معبر رفح الحدودي في زيارة إنسانية تهدف إلى تفقد آليات إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، والاطلاع على الجهود الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.

أوضاع كارثية

تأتي زيارة جولي في ظل أوضاع إنسانية كارثية يشهدها قطاع غزة نتيجة الحرب المستمرة، وما رافقها من دمار واسع في البنية التحتية الصحية ونقص حاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تزايد أعداد الضحايا والجرحى، خصوصًا من الأطفال والنساء.

وخلال وجودها في معبر رفح، اطلعت جولي على سير قوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل من الجانب المصري، كما استمعت إلى شرح من مسؤولين أمميين ومصريين حول التحديات اللوجستية والأمنية التي تعيق تدفق المساعدات بالكميات المطلوبة، في ظل القيود المفروضة على المعبر.

مواقف جولي السابقة

وأكدت جولي، في تصريحات سابقة، أن ما يحدث في غزة يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية، محذرة من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من المعاناة وانهيار ما تبقى من النظام الصحي في القطاع.

ويرى مراقبون أن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح تحمل دلالات سياسية وإنسانية مهمة، في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والسماح بإدخال المساعدات دون قيود، كما تعكس محاولة أممية لتسليط الضوء مجددًا على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية ودعم الفلسطينيين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة تحركات دولية تهدف إلى إبقاء الملف الإنساني في صدارة الاهتمام العالمي، في وقت تحذر فيه منظمات الأمم المتحدة من خطر المجاعة وانتشار الأوبئة في قطاع غزة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

معبر رفح رفح أنجلينا جولي جولي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

غدا.. محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة لمجلس النواب

رئيس جامعة طنطا

لتعزيز التعاون الطبي .. رئيس جامعة طنطا يزور مستشفى 57357

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يُناقش جهود الزراعة في ملفات الأسمدة والتعديات

بالصور

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال 2025| صور

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد