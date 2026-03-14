قبل نهاية الشوط الأول.. جوارديولا يثير الجدل بتصرفه الغريب

شهدت مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، المقامة على ملعب "لندن الأولمبي" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26، تصرفًا غريبًا من المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا أثار دهشة الجماهير والمتابعين.

ويغيب جوارديولا عن خط التماس في المباراة الحالية بسبب العقوبة الموقعة عليه، بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة نيوكاسل يونايتد ضمن دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي، والتي أفضت إلى إيقافه مباراتين.

وبهذا السبب، كان جوارديولا مجبرًا على متابعة المباراة من المدرجات، بعيدًا عن التوجيه المباشر للاعبيه على أرض الملعب.

ولكن الأحداث شهدت مفاجأة جديدة، إذ جوارديولا وهو يغادر مكانه في المدرجات قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 44، ما أثار العديد من التساؤلات حول سبب هذا التصرف.

كما أن بعض التقارير ترجح أن جوارديولا ربما أراد التوجه إلى غرفة ملابس اللاعبين أسفل المدرجات لمتابعة أحداث المباراة عن كثب أو لإعداد نفسه لاستقبال الفريق بعد الشوط الأول بطريقة أكثر خصوصية، وهو تصرف غير معتاد بالنسبة للمدرب الإسباني المعروف بتواجده المكثف على خط التماس وإدارة المباراة بشكل مباشر.

ويعتبر هذا الموقف استثنائيًا في مسيرة جوارديولا مع مانشستر سيتي، الذي اعتاد على إدارة المباريات من قرب، سواء في البطولات المحلية أو الأوروبية، حيث تميز دائمًا بتفاعل مستمر مع لاعبيه على أرض الملعب، والتدخل الفوري عند حدوث أي أخطاء أو فرص تهدد شباك الفريق.

ووسط كل هذه التساؤلات، يظل الشاغل الأكبر لمتابعي الدوري الإنجليزي هو مدى تأثير غياب جوارديولا المباشر على أداء الفريق، خاصة في المباريات الحاسمة مثل مواجهة وست هام التي قد تكون مؤثرة على صراع الصدارة هذا الموسم.