جيش الاحتلال: القذيفة سقطت داخل أراضي قطاع غزة وهاجمنا بشكل دقيق نقطة إطلاقها

أعلن جيش الاحتلال، أن القذيفة سقطت داخل أراضي قطاع غزة وهاجمنا بشكل دقيق نقطة إطلاقها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي رفض الاحتلال إعلان الجيش اللبناني بأن حزب الله جُرد من سلاحه في منطقة جنوب الليطاني.

فيما ذكرت القناة 12 عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: تصريح الجيش اللبناني ينافي الواقع وحزب الله لا يزال موجودا جنوب الليطاني.

وأكد الجيش اللبناني التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك وفاءً لواجباته المنصوص عليها في الدستور اللبناني والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ووفق قرارات السلطة السياسية والتزاماتها الناشئة عن القرارات الدولية ذات الصلة، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية، ومنع استخدامها نهائيًّا منطلقًا لأي أعمال عسكرية، وذلك في إطار تطبيق قرار الدولة اللبنانية بسط سلطتها بقواها الذاتية حصرًا على كامل الأراضي اللبنانية.





