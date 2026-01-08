وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

تراجعت أسعار العملات العربية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وانخفض سعر الدينار الكوتي الأعلى قيمة بنحو 14 قرشا.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026 ، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 8-1-2026:

جاء سعر الدينار الكويتي، كأعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 152.39 جنيه.

سعر البيع: 155.01 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 12.55 جنيه.

سعر البيع: 12.65 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 12.85 جنيه.

سعر البيع: 12.89 جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 124.03 جنيه

سعر البيع: 125.60 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 11.99 جنيه.

سعر البيع: 12.98 جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 66.15 جنيه.

سعر البيع: 66.87 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 121.51 جنيه.

سعر البيع: 122.98 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.

عودة البنوك

وتستأنف البنوك عملها صباح اليوم الخميس، بعد أجازة رسمية استمرت لمدة يوم واحد أمس الأربعاء بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.