وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

تباينت أسعار العملات العربية، آخر أيام العام، ونهاية تداولات الأسبوع الجاري، فتراجع الدينار الكويتي، فيما ارتفعا الريال السعودي والدرهم الإماراتي والذي سجل 13 جنيها لأول مرة منذ شهور.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 1 يناير 2026 أول أيام العام الميلادي، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 1-1-2026:

بلغ سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية، سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 1-1-2026:

سعر الشراء: 154.23 جنيه.

سعر البيع: 155.15 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 1-1-2026:

سعر الشراء: 12.66 جنيه.

سعر البيع: 12.73 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-1-2026:

سعر الشراء: 12.96 جنيه.

سعر البيع: 13 جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-1-2026:

سعر الشراء: 125.08 جنيه

سعر البيع: 126.65 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 1-1-2026:

سعر الشراء: 12.09 جنيه.

سعر البيع: 13.09 جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 1-1-2026:

سعر الشراء: 66.71 جنيه.

سعر البيع: 67.44 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 1-1-2026:

سعر الشراء: 122.54 جنيه.

سعر البيع: 124.02 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي في البنوك المصرية، اليوم الخميس بمناسبة بسبب انتهاء السنة المالية في البنوك والتي تبدأ كل عام ميلادي ومن المقرر استئناف العمل يوم الأحد المقبل.