الريال السعودي والدينار الكويتي .. سعر العملات العربية مساء اليوم

أظهر سعر العملات العربية ثباتا أمام الجنيه في ختام تعاملاتها داخل السوق المحلية اليوم السبت 27-12-2025.

استقرار العملات العربية

مع ختام تعاملات تداول لعملات في السوق الرسمية بمناسبة تعطل البنوك منذ الخميس الماضي وحتي يومين اثنين؛ ثبت سعر معظم سعر الصرف العربي في مواجهة الجنيه.



سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.67 جنيه للشراء و 12.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.65 جنيه للشراء و 155.26 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 12.99 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع.

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 125.97 جنيه للشراء و 126.4 جنيه للبيع.

الريال العماني

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 123.44 جنيه للشراء و 123.81 جنيه للبيع.

الريال القطري

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.03 جنيه للشراء و 13.07 جنيه للبيع.

الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 66.94 جنيه للشراء و67.32 جنيه للبيع.