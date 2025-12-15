قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الريال السعودي دون الـ13 جنيها.. أسعار العملات العربية يوم الإثنين

علياء فوزى

واصلت أسعار العملات العربية، تراجعها في مصر بداية تعاملات الأسبوع الجاري ،وسجلا الريال السعودي والدرهم الإماراتي دون الـ13 جنيها. 

يرصد موقع “صدى البلد”أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم، الإثنين 15 ديسمبر  2025:

بلغ سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية، سعرا أمام الجنيه المصري اليوم،  الإثنين 15 ديسمبر  2025:

سعر الشراء:154.05 جنيه.

سعر البيع: 155.10 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم  الإثنين 15 ديسمبر  2025:

سعر الشراء: 12.60 جنيه.

سعر البيع: 12.67 جنيه.

ووصل سعر  الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الإثنين 15 ديسمبر  2025:

سعر الشراء: 12.90 جنيه.

سعر البيع: 12.94جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم، الإثنين 15 ديسمبر  2025:

سعر الشراء: 124.56 جنيه

سعر البيع: 126.14 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري  اليوم،  الإثنين 15 ديسمبر  2025:

سعر الشراء: 12.04 جنيه.

سعر البيع: 13.05 جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم،  الإثنين 15 ديسمبر  2025:

سعر الشراء: 66.43 جنيه.

سعر البيع: 67.16 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم، الإثنين 15 ديسمبر  2025:

سعر الشراء: 122.02 جنيه.

سعر البيع: 123.50 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.

تثبيت سعر الفائدة 

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها في 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21% و22% و21.5%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتي الريال السعودي الدرهم الإماراتي أسعار العملات العربية اليوم

