شرطيان إسرائيليان يطلقان النار على مستوطن قرب "كدوميم"

أشتبهت قوات إسرائيلية في مستوطن بأنه فلسطيني يحاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية، و من ثم أطلقت عليه النار اليوم الإثنين.

إطلاق النار على مستوطن إسرائيلي

يبلغ المستوطن المشتبه به من العمر 20 عاما ويعاني من اضطراب نفسي، حيث أشتبه به شرطيان إسرائيليان بأنه قدم إلى مستوطنة كدوميم بنية تنفيذ هجوم طعن ضد قوات الجيش الإسرائيلي، و ذلك بحسب موقع "واينت" العبري".

وأضاف الموقع أنه تم "إطلاق النار على الشاب ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة. ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق".

وعقب الحادث، أغلقت البوابة الرئيسية لمستوطنة كدوميم، لفترة وجيزة. فيما كثفت قوات الأمن تواجدها بالمكان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "عقب محاولة طعن استهدفت جنودا إسرائيليين في منطقة كدوميم، أطلق جندي إسرائيلي ومدني إسرائيلي النار لتحييد المهاجم. وأشار تقرير أولي إلى أن المهاجم كان مدنيا إسرائيليا مسلحا بسكين، اقترب من الجنود. أصيب المدني ونقل لتلقي العلاج. ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق".