موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
تحرك عاجل لحل أزمة مصروفات المدارس التجريبية |ماذا قررت التعليم؟
لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر
مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى .. لماذا منتصف ديسمبر موعد الاحتفال؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم
قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026
بروفة الكان الأخيرة.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية نيجيريا
المصريون بالخارج يواصلون التصويت في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية.. عقوبة خرق الصمت الانتخابي
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح
غلق رابط تسجيل بيانات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين وشهادة الصلاحية 31 ديسمبر
تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة
مصر توقع مذكرتي تفاهم مع ألبانيا لتعزيز الاستثمارات المشتركة
قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026

ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة في إطار حرص الوزارة على استيفاء مستندات التقدم للامتحان ومنها؛ استمارة التقدم الالكترونية، وسداد رسوم الامتحان إلكترونياً، عن طريق المنافذ المحددة واستكمالا للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة كافة المستندات الخاصة بـ استمارة الشهادة الإعدادية 2026 ( شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي (نظامي / منازل)  والإعدادية المهنية، والمكفوفين وضعاف البصر، الشهادات الدولية (المواد القومية)

حيث قررت وزارة التربية والتعليم  إيماء للإستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادةالإعدادية 2026 ( شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي للعام الدراسي 2026 ما يلي :

  •  التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2026 ( شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي) بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي (۲۰۲٦/٢٠٢٥) من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg ) ، وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة (الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب) (office 365.emis.gov.eg) وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

 

  •   في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطالب ، والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة نفس الصور المطبوعة علي الاستمارة ومطابقة للمواصفات المقررة.
  •  التنبيه على المدارس بمراجعة استمارة الشهادة الإعدادية الخاصة بالتقدم الإلكترونية ، والتي تُسلم لهم عن طريق الطالب ، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية للطالب
  •  تقوم المدارس بطباعة كشوف " 12 د" الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة .
    1 يناير أخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه قد تم إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 الإلكترونية من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحان بداية من يوم الأربعاء 10 ديسمبر الجارى حتى 1 يناير 2026.

الشهادة الإعدادية 2026 الإعدادية 2026 الشهادة الإعدادية الإعدادية

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

المعاشات

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

رانيا المشاط

مذكرة تفاهم بين التخطيط وألبانيا للتعاون فى مجالات التعليم والري

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

محمد فريد: تطوير التشريعات والتكنولوجيا يعزز الاستقرار المالي

التضخم

التضخم في السعودية يتباطأ إلى أدنى مستوى في 9 أشهر

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

