قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة في إطار حرص الوزارة على استيفاء مستندات التقدم للامتحان ومنها؛ استمارة التقدم الالكترونية، وسداد رسوم الامتحان إلكترونياً، عن طريق المنافذ المحددة واستكمالا للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة كافة المستندات الخاصة بـ استمارة الشهادة الإعدادية 2026 ( شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي (نظامي / منازل) والإعدادية المهنية، والمكفوفين وضعاف البصر، الشهادات الدولية (المواد القومية)

حيث قررت وزارة التربية والتعليم إيماء للإستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادةالإعدادية 2026 ( شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي للعام الدراسي 2026 ما يلي :

التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2026 ( شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي) بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي (۲۰۲٦/٢٠٢٥) من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg ) ، وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة (الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب) (office 365.emis.gov.eg) وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطالب ، والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة نفس الصور المطبوعة علي الاستمارة ومطابقة للمواصفات المقررة.

التنبيه على المدارس بمراجعة استمارة الشهادة الإعدادية الخاصة بالتقدم الإلكترونية ، والتي تُسلم لهم عن طريق الطالب ، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية للطالب

تقوم المدارس بطباعة كشوف " 12 د" الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة .

1 يناير أخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه قد تم إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 الإلكترونية من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحان بداية من يوم الأربعاء 10 ديسمبر الجارى حتى 1 يناير 2026.