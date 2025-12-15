قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأثنين 15 ديسمبر  2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة فى القاهرة

-  موعد صلاة الفجر 5:11 ص
- موعد صلاة الظهر 11:50 ص
-  موعد صلاة العصر 2:38 م
-  موعد صلاة المغرب 4:57 م
- موعد صلاة العشاء 6:20 م.

مواقيت الصلاة 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   

- وقت صلاة الفجر 5:17 ص
-  موعد صلاة الظهر 11:55 ص
-  موعد صلاة العصر 2:41 م
-  موعد صلاة المغرب 4:59 م
-  موعد صلاة العشاء 6:23 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 5:07 ص
- موعد صلاة الظهر 11:46 ص
-  موعد  صلاة العصر 2:33 م
- موعد صلاة المغرب 4:52 م
- موعد صلاة العشاء 6:15 م
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-  وقت صلاة الفجر 4:56 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:38 ص
-  موعد صلاة العصر 2:31 م
- وقت صلاة المغرب 4:50 م
- وقت صلاة العشاء 6:11 م
 

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى أسوان

-  وقت صلاة الفجر 4:56 ص
- موعد صلاة الظهر 11:44 ص
-  موعد صلاة العصر 2:44 م
- موعد صلاة المغرب 5:04 م
- موعد صلاة العشاء 6:22 م



مواقيت الصلاة في المنصورة

- موعد صلاة الفجر: 5:11 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:50 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:36 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 4:54 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في قنا

- موعد صلاة الفجر: 5:00 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:44 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:40 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 5:00 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:20 مساءً.

