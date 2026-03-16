ثابت ومتحركش من سنة .. الدواء تنفي زيادة أسعار الأنسولين

تؤكد هيئة الدواء المصرية عدم صحة ما تم تداوله عبر أحد المواقع المغرضة التي تدعو إلي إثارة البلبلة بشأن زيادة أسعار أدوية مرض السكر وتحديداً سعر الإنسولين " أبيدرا"؛ حيث ادعى الموقع رفع سعر علبة الإنسولين بنحو 250 جنيهاً خلال الشهر الجاري.

وأوضحت الهيئة أن هذه المعلومات عارية تماماً من الصحة

وأشارت إلى أن آخر تحريك لأسعار بعض مستحضرات الإنسولين كان خلال العام الماضي وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة ولم يتم تحريك أسعار الإنسولين منذ أكثر من عام.

تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة

ودعت الهيئة إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة والتواصل المباشر مع هيئة الدواء المصرية من خلال الخط الساخن 15301 ومن خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.