فرحات: مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة منصة وطنية لدعم الاستثمار

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة تحول إلى منصة وطنية رائدة لملف الطاقة في مصر، بدعم من رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمساندة الوزراء المعنيين وشركاء مؤسسة الأهرام في مختلف قطاعات.



وأضاف، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة، الذي انطلقت أعماله اليوم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي تحت عنوان «مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية»، أن انعقاد هذه النسخة يأتي في سياقات بالغة الأهمية للدولة المصرية، أبرزها نجاح مصر في دعم وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما يعزز استقرار المنطقة ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.



وأوضح أن المؤتمر يتزامن كذلك مع نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، في إطار رؤية سياسية واضحة، وبدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب حالة التكامل بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وقطاع الأعمال العام، فضلًا عن الشركاء من مختلف قطاعات الطاقة.

وأشار الدكتور محمد فايز فرحات إلى أن المؤتمر يهدف إلى دعم هذا التكامل في أحد أهم القطاعات التي تقود عملية التنمية الشاملة.



ولفت إلى أن مؤتمر اليوم يناقش رؤى وزارات البترول والكهرباء وقطاع الأعمال العام بشأن مزيج الطاقة وفرص الاستثمار في قطاعات البترول والتعدين، إلى جانب مناقشة ملفات الطاقة الخضراء وتعميق التصنيع المحلي في قطاع الطاقة.



وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام: «أتقدم بالشكر إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عبد الصادق الشوربجي، على دعمه المخلص لمؤسسة الأهرام بكافة قطاعاتها».

وأشار إلى أن نسخة العام المقبل من المؤتمر ستكون استثنائية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام، معربًا عن شكره لشركاء المؤسسة على تعاونهم المستمر ودورهم في إنجاح المؤتمر وتواصل انعفاده دون توقف.