رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة شديدة اللهجة للفنان أحمد العوضي، بعد تصريحاته الأخيرة بأنه النجم الأعلى أجرًا في مصر والأعلى مشاهدة ومبيعًا.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على فيسبوك: "طب رد الجميل للي خلي الناس تعرفك رد الجميل للي وقفتك بطل أدامها، رد الجميل للي عملت لك اجر أشكرها لان لولاها مكنش ده حصل ربنا جعلها سبب كبير".

ريهام سعيد على فيسبوك

تصريحات أحمد العوضي

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة شكر لجمهوره بعد تصدر مسلسله فهد البطل قائمة الأكثر بحثًا في جوجل في رمضان الماضي.

وقال أحمد العوضي، في لايف عبر حسابه بموقع فيس بوك: أنا النجم الأعلى أجرًا في مصر والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعًا وده بدعم إخواتي ليا وفضل ربنا عليا، والمسابقات دي أقل حاجة أقدمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد في مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة عيبة في حقي.

وتابع أحمد العوضي: انجح وابقى رقم واحد بجد، ميبقاش أكل عيشك كلام، مسلسل فهد البطل كسح الدنيا وكان رقم واحد في كل حاجة المشاهدات والإعلانات.