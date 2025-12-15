برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ

شهدت محافظة دمياط على مدار اليوم، موجه من الطقس السيء ممثلا في بروده شديدة في الطقس وتساقط غزير للأمطار بمختلف أنحاء مدن وقرى المحافظة .



ومن جانبه أكد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أنه أصدر تعليماته إلى جميع رؤساء الوحدات المحلية ومجالس المدن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حاله هطول الأمطار والتعامل الفوري مع أى طارئ والتواجد بشكل دائم في الشارع .

ومن جانبها أكدت جمعية الصيادين بعزبه البر ج أنه تم منع المراكب الصغيرة من الخروج لرحلات الصيد بعزبة البرج نتيجة لارتفاع الأمواج وخوفا على أرواح الصيادين من التعرض لحالات الغرق نتيجة لتقلبات الجوية وارتفاع الأمواج.

وفي نفس السياق، أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، ان الميناء يعمل بصورة طبيعيه ولم يتأثر بحاله الطقس واستقبل على مدار اليوم عدد 12 سفينه حاويات و بضائع عامه.