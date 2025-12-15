قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
أخبار البلد

توصيات استراتيجية من المؤتمر العلمي الأول للغرف النظيفة.. ربط البحث العلمي بالصناعة والتصنيع المتقدم

الاستشعار من البعد
نهلة الشربيني  
تصوير إيهاب عيد

نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، المؤتمر العلمى الأول بعنوان "تكنولوجيا الغرف النظيفة ومواجهة تحديات الثورة الصناعية الخامسة" حيث اجتمع العلماء والخبراء ومتخذى القرار والتنفيذين المهتمين بالبحث العلمى والابتكار والصناعة يوم 15 ديسمبر 2025، لبحث ومناقشة متطلبات البحث العلمى والصناعة من الغرف النظيفة وأوصوا بالآتى:

- ضرورة تعزيز التكامل بين التعليم العالى والبحث العلمى والصناعة من خلال إنشاء برامج دراسات عليا مشتركة بين الجامعات والصناعة في مجالات تقنيات الغرف النظيفة والمواد فائقة النقاء واستخدامات الغرف النظيفة فى الصناعات الدوائية والإلكترونية الدقيقة والروبوتات والأنظمة الذكية. 

- أهمية بناء منصات بحثية مشتركة لربط مشروعات تخرج الماجستير والدكتوراه باحتياجات المصانع.

- تطوير البنية التحتية للغرف النظيفة الوطنية و إنشاء شبكة وطنية من الغرف النظيفة تخدم الجامعات والمراكز البحثية والشركات الناشئة.

- تحديث المواصفات والمعايير الوطنية بما يتوافق مع ISO 14644 ومعايير الثورة الصناعية الخامسة.

ـ ضرورة بناء منظومة اعتماد وتدريب وطنية وإطلاق شهادات اعتماد وطنية للعاملين بالغرف النظيفة بالتعاون بين التعليم العالى وهيئات المواصفات والجودة.

ـ ضرورة إعداد أدلة إرشادية موحدة لسياسات التشغيل والصيانة ونظم الجودة.

ـ تحفيز الاستثمار والصناعة والتوعية بالقدرات الوطنية فى هذا المجال والقتدرة على إنتاج الفلاتر و الملابس والمواد الاستهلاكية عالية النقاء وأجهزة القياس والمراقبة.

ـ دعم التكامل بين الجهات الحكومية من خلال تشكيل لجنة وطنية للتنظيم والتشريع لمتابعة التوافق مع المعايير الدولية و ربط الغرف النظيفة بخطط التحول الصناعي في الدولة (التصنيع الدوائي – الإلكترونيات – الفضاء – الطاقة الجديدة).

ـ تطوير قاعدة بيانات وطنية لاحتياجات الصناعات الدقيقة وربطها بمخرجات البحث العلمي.

ـ ضرورة إشراك المجتمع الصناعي وأصحاب المصلحة و المستخدمين لهذه التكنولوجيات و إطلاق هذا المؤتمر سنويا بدعوة المصانع والشركات الناشئة والجامعات لتشجيع الابتكار من خلال ريادة الاعمال والحاضنات فى تقنيات الغرف النظيفة.

الاستشعار عن بعد الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التعليم العالي

