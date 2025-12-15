توصيات استراتيجية من المؤتمر العلمي الأول للغرف النظيفة.. ربط البحث العلمي بالصناعة والتصنيع المتقدم

نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، المؤتمر العلمى الأول بعنوان "تكنولوجيا الغرف النظيفة ومواجهة تحديات الثورة الصناعية الخامسة" حيث اجتمع العلماء والخبراء ومتخذى القرار والتنفيذين المهتمين بالبحث العلمى والابتكار والصناعة يوم 15 ديسمبر 2025، لبحث ومناقشة متطلبات البحث العلمى والصناعة من الغرف النظيفة وأوصوا بالآتى:

- ضرورة تعزيز التكامل بين التعليم العالى والبحث العلمى والصناعة من خلال إنشاء برامج دراسات عليا مشتركة بين الجامعات والصناعة في مجالات تقنيات الغرف النظيفة والمواد فائقة النقاء واستخدامات الغرف النظيفة فى الصناعات الدوائية والإلكترونية الدقيقة والروبوتات والأنظمة الذكية.

- أهمية بناء منصات بحثية مشتركة لربط مشروعات تخرج الماجستير والدكتوراه باحتياجات المصانع.

- تطوير البنية التحتية للغرف النظيفة الوطنية و إنشاء شبكة وطنية من الغرف النظيفة تخدم الجامعات والمراكز البحثية والشركات الناشئة.

- تحديث المواصفات والمعايير الوطنية بما يتوافق مع ISO 14644 ومعايير الثورة الصناعية الخامسة.

ـ ضرورة بناء منظومة اعتماد وتدريب وطنية وإطلاق شهادات اعتماد وطنية للعاملين بالغرف النظيفة بالتعاون بين التعليم العالى وهيئات المواصفات والجودة.

ـ ضرورة إعداد أدلة إرشادية موحدة لسياسات التشغيل والصيانة ونظم الجودة.

ـ تحفيز الاستثمار والصناعة والتوعية بالقدرات الوطنية فى هذا المجال والقتدرة على إنتاج الفلاتر و الملابس والمواد الاستهلاكية عالية النقاء وأجهزة القياس والمراقبة.

ـ دعم التكامل بين الجهات الحكومية من خلال تشكيل لجنة وطنية للتنظيم والتشريع لمتابعة التوافق مع المعايير الدولية و ربط الغرف النظيفة بخطط التحول الصناعي في الدولة (التصنيع الدوائي – الإلكترونيات – الفضاء – الطاقة الجديدة).

ـ تطوير قاعدة بيانات وطنية لاحتياجات الصناعات الدقيقة وربطها بمخرجات البحث العلمي.

ـ ضرورة إشراك المجتمع الصناعي وأصحاب المصلحة و المستخدمين لهذه التكنولوجيات و إطلاق هذا المؤتمر سنويا بدعوة المصانع والشركات الناشئة والجامعات لتشجيع الابتكار من خلال ريادة الاعمال والحاضنات فى تقنيات الغرف النظيفة.