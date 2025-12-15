شاشة 2.5K ..لينوفو تكشف عن جهاز لوحي Idea Tab Plus للألعاب

أطلقت لينوفو مؤخرًا جهازًا لوحيًا جديدًا ، مصممًا للاستخدامات المتعددة. وكانت الشركة قد أعلنت عالميًا عن جهاز Idea Tab Plus في سبتمبر الماضي، وهو الآن متوفر في المنطقة بشاشة طويلة عالية الدقة، ويدعم القلم الضوئي، ويدعم تقنية الجيل الخامس 5G، وبطارية ضخمة، وغيرها الكثير. إليكم كل ما تحتاجون معرفته.

مواصفات جهاز لينوفو آيديا تاب بلس

أعلنت العلامة التجارية الصينية عن جهاز Idea Tab Plus بشاشة LCD طويلة مقاس 12.1 بوصة بدقة 2.5K، ومعدل تحديث 90 هرتز، وسطوع يصل إلى 800 شمعة. يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل. ويعمل بمعالج MediaTek Dimensity 6400، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت. ويمكن للمستخدمين توسيع سعة التخزين عبر منفذ بطاقة microSD.

ميزات جهاز لينوفو آيديا تاب بلس



يعمل الجهاز اللوحي ببطارية ضخمة سعتها 10200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 واط. وتدّعي لينوفو أن هذا الجهاز اللوحي متوسط ​​المدى يكفي ليوم كامل من الاستخدام المتنوع. ورغم سعة البطارية الهائلة، لا يتجاوز سمك الجهاز 6.29 ملم، ويزن حوالي 530 جرامًا. من خلال مواصفاته، يتضح أن الشركة صممت هذا الجهاز اللوحي للاستخدام اليومي، ومشاهدة الوسائط، والإنتاجية/الدراسة. تشمل الميزات البارزة الأخرى: تطبيق Lenovo NotePad مع ميزة AI Notes، وخاصية Circle to Search مع جوجل، وGoogle Gemini، ودعم القلم الضوئي.

وتُقدّم لينوفو جهاز Idea Tab Plus مزودًا بقلم Tab Pen الذي يُعزز وظائفه، مثل الرسم وتدوين الملاحظات وغيرها. يتوفر الجهاز بلون واحد فقط هو الرمادي القمري. يبدأ سعره من 27,999 روبية هندية للنسخة الأساسية، بينما يبلغ سعر نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت 30,999 روبية هندية.