قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشة 2.5K ..لينوفو تكشف عن جهاز لوحي Idea Tab Plus للألعاب

مواصفات جهاز لينوفو آيديا تاب بلس
مواصفات جهاز لينوفو آيديا تاب بلس
لمياء الياسين

أطلقت لينوفو مؤخرًا جهازًا لوحيًا جديدًا ، مصممًا للاستخدامات المتعددة. وكانت الشركة قد أعلنت عالميًا عن جهاز Idea Tab Plus في سبتمبر الماضي، وهو الآن متوفر في المنطقة بشاشة طويلة عالية الدقة، ويدعم القلم الضوئي، ويدعم تقنية الجيل الخامس 5G، وبطارية ضخمة، وغيرها الكثير. إليكم كل ما تحتاجون معرفته.

مواصفات جهاز لينوفو آيديا تاب بلس

أعلنت العلامة التجارية الصينية عن جهاز Idea Tab Plus بشاشة LCD طويلة مقاس 12.1 بوصة بدقة 2.5K، ومعدل تحديث 90 هرتز، وسطوع يصل إلى 800 شمعة. يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل. ويعمل بمعالج MediaTek Dimensity 6400، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت. ويمكن للمستخدمين توسيع سعة التخزين عبر منفذ بطاقة microSD.

ميزات جهاز لينوفو آيديا تاب بلس


ميزات جهاز لينوفو آيديا تاب بلس

يعمل الجهاز اللوحي ببطارية ضخمة سعتها 10200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 واط. وتدّعي لينوفو أن هذا الجهاز اللوحي متوسط ​​المدى يكفي ليوم كامل من الاستخدام المتنوع. ورغم سعة البطارية الهائلة، لا يتجاوز سمك الجهاز 6.29 ملم، ويزن حوالي 530 جرامًا. من خلال مواصفاته، يتضح أن الشركة صممت هذا الجهاز اللوحي للاستخدام اليومي، ومشاهدة الوسائط، والإنتاجية/الدراسة. تشمل الميزات البارزة الأخرى: تطبيق Lenovo NotePad مع ميزة AI Notes، وخاصية Circle to Search مع جوجل، وGoogle Gemini، ودعم القلم الضوئي.

وتُقدّم لينوفو جهاز Idea Tab Plus مزودًا بقلم Tab Pen الذي يُعزز وظائفه، مثل الرسم وتدوين الملاحظات وغيرها. يتوفر الجهاز بلون واحد فقط هو الرمادي القمري. يبدأ سعره من 27,999 روبية هندية للنسخة الأساسية، بينما يبلغ سعر نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت 30,999 روبية هندية.

العلامة التجارية جهاز Idea Tab Plus شاشة LCD كاميرا خلفية سعة تخزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

أسعار العملات الأجنبية في مصر

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون فرض مزيد من العقوبات على روسيا

بشير العدل

بشير العدل: تطوير التعليم يساهم فى علاج البطالة وتحقيق التنمية المستدامة

السلع

تموين القاهرة: سوق جديد لليوم الواحد بالمرج يضم 40 مكانا لبيع السلع

بالصور

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد