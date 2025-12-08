حاسب لوحي قوي بسعر مغر.. خصم كبير يبقي Lenovo Yoga Tab 11.1 عند أدنى سعر له

صفقة لينوفو الحالية تُبقي جهاز Lenovo Yoga Tab (نسخة 11.1 إنش الجديدة) عند أدنى سعر له منذ الإطلاق، مع حزمة كاملة تشمل الجهاز نفسه ولوحة مفاتيح وقلم، ما يحوله إلى واحد من أقوى عروض الأجهزة اللوحية بنظام أندرويد في نهاية 2025.

يستهدف التابلت من يريد شاشة قوية، أداء رائد، وتجربة إنتاجية حقيقية دون دفع سعر تابلت سامسونج أو آبل من الفئة العليا.​

خصم 130 دولارًا على حزمة كاملة

يذكر التقرير أن السعر الرسمي للـYoga Tab يبلغ 549.99 دولار، لكن متجر لينوفو ما زال يقدمه بخصم 24% ليصل السعر إلى 419.99 دولار فقط.

يشمل هذا السعر اللوحي نفسه مع لوحة مفاتيح كاملة وقلم Stylus، ما يعني أنك تحصل على “حزمة جاهزة للعمل والدراسة” دون شراء إكسسوارات إضافية بأسعار منفصلة.​

أداء رائد بمعالج Snapdragon 8 Gen 3

يعتمد Lenovo Yoga Tab على معالج Snapdragon 8 Gen 3 مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، ما يضعه في نفس فئة الأداء التي توجد فيها هواتف أندرويد الرائدة.

يسمح هذا العتاد بتعدد مهام ثقيل، تشغيل تطبيقات إنتاجية وأدوات تحرير الصور والفيديو، وحتى الألعاب الثقيلة، مع دعم ميزات ذكاء اصطناعي مدمجة في النظام لتسريع بعض المهام وتحسين التجربة.​

شاشة 11.1 إنش بدقة 3.2K وتردد 144 هرتز

من أبرز نقاط قوة الجهاز شاشته التي تأتي بقياس 11.1 إنش بدقة 3200×2000 بكسل (3.2K) وتقنية PureSight Pro، ما يمنحها حدة عالية وألوانًا غنية.

كما تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، ما يجعل التمرير داخل التطبيقات والألعاب سلسًا للغاية، ويضع اللوحي في مستوى شاشات الألعاب من حيث السلاسة البصرية.​

بطارية كبيرة وتصميم معدني خفيف

يحمل Lenovo Yoga Tab بطارية بسعة 8,860 ملّي أمبير في هيكل معدني خفيف ونحيف، مصمم للاستخدام اليومي والعمل المتنقل.

تسمح السعة الكبيرة بساعات طويلة من الاستخدام المتواصل في التصفح، الفيديو، أو العمل مع لوحة المفاتيح دون الحاجة المتكررة للشحن، ما يجعله مناسبًا للطلاب والمحترفين على السواء.​

دعم برمجي محسّن حتى أندرويد 18

على عكس كثير من أجهزة لينوفو الاقتصادية التي تعاني من دعم برمجي محدود، يعد هذا الطراز بالحصول على تحديثات نظام أندرويد حتى الإصدار 18، مع تحديثات أمان ممتدة حتى عام 2029.

يعني هذا أن الجهاز سيظل محدثًا بعدة إصدارات رئيسية، وهو ما يعزز جاذبيته كاستثمار متوسط إلى طويل الأمد مقارنة ببعض الأجهزة المنافسة التي تتوقف عند إصدار أو اثنين فقط.​

أفضل من Galaxy Tab S10 FE مقابل السعر؟

يقارن التقرير بين Yoga Tab الجديد وGalaxy Tab S10 FE من سامسونج، ملاحظًا أن جهاز لينوفو يقدّم في كثير من الأحيان قيمة أعلى مقابل السعر في هذه الفئة.

فمعالج أقوى، شاشة أسرع، حزمة كاملة تتضمن لوحة مفاتيح وقلم، وسعر أقل في العرض الحالي، تجعل Yoga Tab خيارًا منطقيًا لمن لا يمانعون الابتعاد عن علامة سامسونج مقابل مواصفات أفضل بنفس الميزانية تقريبًا.​

لمن يناسب هذا العرض؟

يلخّص التقرير الفئات الأنسب لهذا اللوحي في:

طلاب الجامعات الذين يحتاجون جهازًا واحدًا للقراءة، تدوين الملاحظات، وكتابة التقارير باستخدام لوحة المفاتيح والقلم.

مستخدمين يريدون تابلت أندرويد قويًا للترفيه والعمل الخفيف مع شاشة ممتازة للأفلام والألعاب.​

ومع استمرار الخصم عند 130 دولارًا وحزمة الملحقات المرفقة، يصف التقرير العرض بأنه “فرصة ذهبية” لكل من كان يفكر في اقتناء Yoga Tab منذ إطلاقه لكنه انتظر اللحظة المناسبة من حيث السعر.