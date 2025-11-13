تسريب غامض من كوالكوم يضرب أندرويد 16.. معالج Snapdragon X Elite قد يغير قواعد اللعبة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيماء عبد المنعم

ذكرت منصة Chrome Unboxed أن شركة كوالكوم Qualcomm، تستعد لإطلاق فئة جديدة من الحواسيب العاملة بنظام أندرويد والمدعومة بمعالجات Snapdragon X Elite، في خطوة يعتقد أنها ستفتح الباب أمام جيل جديد من أجهزة حواسيب أندرويد عالية الأداء.

وتظهر بيانات مسربة من مستودع شيفرة أندرويد 16 إشارات إلى دعم المعالج Snapdragon X Elite، المعروف بكفاءته من فئة الحواسيب المكتبية، لتشغيل أنظمة أندرويد على حواسيب كاملة، ما يعزز رؤية كوالكوم لتوسيع حضورها في سوق الحواسيب العاملة بمعمارية ARM.

كوالكوم تمهد لإطلاق فئة جديدة من حواسيب "أندرويد" تعمل بمعالجات Snapdragon X Elite

تشير التسريبات إلى وجود اسم رمزي داخلي “purwa” يعتقد أنه يشير إلى معالج Snapdragon X Elite، ما يدل على وجود تكامل هندسي بين أندرويد 16 ومعالجات كوالكوم القادمة.


ويرى محللون أن هذا التطور قد يغير شكل حوسبة أندرويد جذريا، إذ يجري العمل على تحسين النظام ليعمل بكفاءة على الأجهزة الأكبر حجما.

وفي سياق متصل، كشفت كوالكوم عن موعد قمة Snapdragon القادمة، والتي من المتوقع أن يتم خلالها الإعلان عن معالج Snapdragon 8 Gen 2.

من المتوقع أن تقدم الحواسيب المزودة بمعالجات Snapdragon X Elite أداء عالي الكفاءة مع عمر بطارية أطول، وتكاملا أعمق داخل منظومة أندرويد، إلى جانب تعزيز الأمان بفضل البنية البرمجية للنظام.
 

كما قد تمنح هذه الخطوة كوالكوم موطئ قدم أقوى في سوق الحواسيب المكتبية والمحمولة، الذي تهيمن عليه حاليا شركتا إنتل وAMD.

ويرى محللون أن هذه الأجهزة قد تشكل حلقة وصل بين منظومتي ChromeOS وWindows، مما يجعلها خيارا جذابا للشركات والمطورين الراغبين في حلول حوسبة مرنة وقابلة للتوسع.

ما الذي يعنيه هذا لمستقبل التقنية؟

يشير اقتراب إطلاق حواسيب Snapdragon X Elite Android PC إلى مرحلة جديدة من الحوسبة الموحدة، تجمع بين مزايا الهواتف الذكية وأداء الحواسيب المحمولة.


وسيسمح اعتماد معمارية ARM بتصميم أجهزة أنحف وأبرد وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع الحفاظ على توافق تطبيقات أندرويد.

ولقطاع الأعمال، قد يعني ذلك خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الإنتاجية من خلال منصة موحدة تشغّل تطبيقات أندرويد على عتاد احترافي.

وكما نقلت Chrome Unboxed: “تحول أندرويد إلى نظام تشغيل بمستوى الحواسيب الكاملة سيعيد تعريف ما هو ممكن على معمارية ARM".

أنظمة هجينة تجمع بين الهاتف والحاسوب

قد يمثل تكامل معالجات Snapdragon X Elite مع أندرويد 16 بداية لحقبة جديدة من الحوسبة الهجينة، تربط بيئات الهواتف الذكية وسطح المكتب ضمن منظومة واحدة موجهة للأعمال.


ومع أن كوالكوم لم تعلن رسميا عن هذه الأجهزة بعد، إلا أن المؤشرات التقنية تؤكد أن الشركة تمضي نحو توسيع نطاق أندرويد ليصبح منصة متكاملة للأداء العالي والإنتاجية.

