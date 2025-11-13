قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقتل مهندس بالإسكندرية وفرار مرتكب الواقعة، وزعم عدد من الحسابات بكون المجنى عليه مهندس كيمياء نووية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لقسم شرطة كرموز بالإسكندرية بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر ووفاته بدائرة القسم.. وبالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى (حاصل على بكالوريوس هندسة، ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات) وآخر، قام على أثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته وفر هارباً بسيارته.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (حاصل على بكالوريوس هندسة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة "يعانى من أمراض نفسية وسبق إيداعه بأحد المصحات النفسية")، وكذا السلاح المستخدم فى التعدى، وتبين أنه تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه منذ فترة الدراسة.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما، حيث تعدى على زوجة المجنى عليه بالسب والتشهير بمواقع التواصل الاجتماعى وتم الصلح بينهما خلال شهر نوفمبر 2024، وقيام المجنى عليه بشكايته لوالده الذى قام بتعنيفه، فقرر الانتقام منه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

