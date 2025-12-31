الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب الجزائر مواجهة جديدة بحثًا عن العلامة الكاملة في دور المجموعات، عندما يلتقي نظيره منتخب غينيا الاستوائية في السادسة مساء اليوم على ملعب «مولاي الحسن» بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ويدخل «محاربو الصحراء» اللقاء وهم في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بعدما حققوا انتصارين متتاليين، ليضمنوا التأهل إلى دور الـ16 واعتلاء قمة المجموعة قبل جولة من النهاية، إلا أن طموحهم يتواصل بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، من أجل إنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة وتوجيه إنذار قوي لباقي المنافسين.

وكان المنتخب الجزائري قد استهل مشواره بانتصار عريض على السودان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، قبل أن يحسم مواجهة بوركينا فاسو بهدف دون رد في الجولة الثانية، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

في المقابل، فقد منتخب غينيا الاستوائية كل آماله في التأهل، بعد تلقيه خسارتين متتاليتين أمام بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، ثم أمام السودان بهدف دون مقابل، ليودع البطولة رسميًا، دون فرصة حتى في المنافسة على أحد مقاعد أفضل الثوالث، في ظل نظام التأهل القائم على المواجهات المباشرة.

ورغم الخروج المبكر، يسعى منتخب غينيا الاستوائية لتقديم أداء مشرف في ختام مشواره بالبطولة والخروج بنتيجة إيجابية تحفظ ماء الوجه، خاصة أن الفريق سبق له تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى الدور نصف النهائي في نسخة 2015 التي استضافها، قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع.

أما نتائج غينيا الاستوائية في الفترة الأخيرة تظهر حالة من عدم الاستقرار، حيث سبقت مشاركته الحالية خسارة أمام مدغشقر بهدفين دون رد، وفوز ودي صعب على كينيا بهدف وحيد، إلى جانب نتائج متواضعة في تصفيات كأس العالم، شملت تعادلًا مع ليبيريا وخسارتين أمام مالاوي وتونس.

وتشير الأرقام إلى معاناة هجومية واضحة للفريق، بعدما سجل ثلاثة أهداف فقط في آخر ست مباريات رسمية، مقابل استقبال سبعة أهداف، ما يضعه أمام اختبار صعب جديد أمام منتخب جزائري يعيش حالة فنية ومعنوية مميزة.