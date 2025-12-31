قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة اثنين ونجاة بطل العالم بأعجوبة.. التحقيقات تكشف سبب حادث بطل الملاكمة أنطوني جوشوا
أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تعادل النصر مع الاتفاق في دوري روشن السعودي
كفر الشيخ تتضامن والنقابة العامة تتجاهل.. أزمة «الاستعانة» تتواصل داخل «الأطباء البيطريين»
نتنياهو: نزع سلاح حماس شرط أساسي لاستمرار مشروع السلام في غزة
شادي محمد: صفقات الأهلي الأخيرة عزّزت الأداء الفني للفريق.. وهذا موقف حامد حمدان
رمضان صبحي يطعن اليوم على حكم حبسه سنة في قضية تزوير محررات رسمية
تفاصيل استخراج فيش جنائي في أسرع وقت | اعرف الرسوم
بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
الرئيس الكولومبي: واشنطن استهدفت مصنع كوكايين في فنزويلا
محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف
خلافات طي الكتمان.. مسئول أمريكي يكشف سبب الإشادة المفرطة من ترامب لـ «نتنياهو»
استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان
رياضة

برشلونة يراقب الجزائري إبراهيم مازة في كأس الأمم الإفريقية | تفاصيل

إبراهيم مازة
إبراهيم مازة
إسراء أشرف

كشف تقرير صحفي إسباني عن متابعة محتملة لنادي برشلونة لأداء اللاعب الجزائري إبراهيم مازة، لاعب وسط باير ليفركوزن، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلاً عن وسائل إعلام جزائرية، أن كشافي برشلونة سيقومون بمراقبة مازة عن كثب في مواجهة الجزائر أمام غينيا الاستوائية مساء الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الخامسة، حيث يتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة بعد الفوز في مباراتيه السابقتين.

ويبلغ مازة من العمر 18 عامًا، حيث وُلد في برلين نوفمبر 2005، ويشغل مركز صانع الألعاب، مع إمكانية اللعب كمهاجم ثانٍ أو على الأطراف، ما يمنحه مرونة كبيرة داخل الملعب.

وانتقل مازة إلى باير ليفركوزن الصيف الماضي قادمًا من هيرتا برلين، وقدم أداءً مميزًا خلال الموسم الحالي، إذ سجل 4 أهداف وصنع 3 أخرى خلال 21 مباراة مع الفريق الألماني.

وقد دفع النادي الألماني حوالي 12 مليون يورو لضمه، ووقّع معه عقدًا يمتد حتى 2030، مما يزيد من قيمته السوقية ويجعل أي محاولة للتعاقد معه في المستقبل أمرًا معقدًا ماليًا.

ورغم غياب أي تصريح رسمي من برشلونة حتى الآن، يظل اسم إبراهيم مازة ضمن أبرز المرشحين للانتقال إلى أندية أوروبية كبرى، خاصة إذا استمر اللاعب في تقديم مستويات متميزة مع المنتخب الجزائري خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

إبراهيم مازة منتخب الجزائر الجزائر منتخب مصر باير ليفركوزن

