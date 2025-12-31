برشلونة يراقب الجزائري إبراهيم مازة في كأس الأمم الإفريقية | تفاصيل

كشف تقرير صحفي إسباني عن متابعة محتملة لنادي برشلونة لأداء اللاعب الجزائري إبراهيم مازة، لاعب وسط باير ليفركوزن، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلاً عن وسائل إعلام جزائرية، أن كشافي برشلونة سيقومون بمراقبة مازة عن كثب في مواجهة الجزائر أمام غينيا الاستوائية مساء الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الخامسة، حيث يتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة بعد الفوز في مباراتيه السابقتين.

ويبلغ مازة من العمر 18 عامًا، حيث وُلد في برلين نوفمبر 2005، ويشغل مركز صانع الألعاب، مع إمكانية اللعب كمهاجم ثانٍ أو على الأطراف، ما يمنحه مرونة كبيرة داخل الملعب.

وانتقل مازة إلى باير ليفركوزن الصيف الماضي قادمًا من هيرتا برلين، وقدم أداءً مميزًا خلال الموسم الحالي، إذ سجل 4 أهداف وصنع 3 أخرى خلال 21 مباراة مع الفريق الألماني.

وقد دفع النادي الألماني حوالي 12 مليون يورو لضمه، ووقّع معه عقدًا يمتد حتى 2030، مما يزيد من قيمته السوقية ويجعل أي محاولة للتعاقد معه في المستقبل أمرًا معقدًا ماليًا.

ورغم غياب أي تصريح رسمي من برشلونة حتى الآن، يظل اسم إبراهيم مازة ضمن أبرز المرشحين للانتقال إلى أندية أوروبية كبرى، خاصة إذا استمر اللاعب في تقديم مستويات متميزة مع المنتخب الجزائري خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.